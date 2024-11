"HO GIOCATO 60 MINUTI CON LA CAVIGLIA ROTTA" - IL PORTIERE DEL TOTTENHAM, GUGLIELMO VICARIO, È STATO SOTTOPOSTO A UN'OPERAZIONE DOPO L'INFORTUNIO SUBITO DURANTE LA PARTITA CONTRO IL MANCHESTER CITY - L'AZZURRO RIMARRÀ FUORI PER QUALCHE MESE E SALTERÀ LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE CONTRO LA ROMA - IN DUBBIO ANCHE LA SUA PRESENZA AI PROSSIMI IMPEGNI DELLA NAZIONALE A MARZO…

1. VICARIO, RACCONTO SHOCK DELL'INFORTUNIO: "HO GIOCATO 60 MINUTI CON LA CAVIGLIA ROTTA"

Da www.corrieredellosport.it

guglielmo vicario

"A volte il calcio ti regala emozioni forti, a volte ti mette alla prova in modi inaspettati. Ho giocato 60 minuti all'Ethiad con una caviglia rotta, dando tutto quello che avevo per la squadra. Sfortunatamente non c'era modo di evitarlo... Avevo bisogno di operarmi". Così sul suo profilo Instagram il portiere Tottenham e della nazionale azzurra Guglielmo Vicario. "Sono deluso perché non potrò aiutare la squadra per un po'. Un enorme ringraziamento ai dottori e allo staff. L'operazione è andata bene e da domani lavorerò sodo per tornare più forte, in forma e pronto a dare di nuovo tutto per voi", ha scritto ancora Vicario.

guglielmo vicario

2. TOTTENHAM, VICARIO OPERATO ALLA CAVIGLIA: I TEMPI DI RECUPERO

Estratto da www.calciomercato.com

Dall’Inghilterra arrivano brutte notizie sulle condizioni di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è uscito dallo stadio zoppicando dopo il 4-0 degli Spurs al Manchester City di Pep Guardiola. Dopo aver fermato Haaland e compagni il giocatore italiano ha sentito dolore alla caviglia destra, ed è stato costretto a sottoporsi a un’operazione per curare l’infortunio.

guglielmo vicario

L’INFORTUNIO DI VICARIO

[…] Probabilmente i tempi di recupero non saranno brevi, anzi: Vicario rimarrà fuori per qualche mese saltando così le prime partite del 2025. Difficile a oggi stabilire i tempi di recupero, il portiere inizierà l’iter riabilitativo e verrà monitorato costantemente dallo staff medico.

INFORTUNIO VICARIO, CHI GIOCA CON LA ROMA

Il prossimo impegno del Tottenham sarà in Europa League contro la nuova Roma di Claudio Ranieri, nella partita in programma giovedì 28 novembre alle 21. Vista l’operazione alla caviglia Vicario sarà indisponibile per la gara contro i giallorossi, al suo posto dovrebbe giocare il vice Fraser Forster, 36 anni e agli Spurs dal 2022.

guglielmo vicario

INFORTUNIO VICARIO, RECUPERA PER LA NATIONS LEAGUE?

Titolare al posto di Donnarumma nell’ultima partita dell’Italia in Nations League, da capire se il portiere recupererà in tempo per le prossime gare della Nazionale nel torneo: gli Azzurri giocheranno il 20 e il 23 marzo le gare di andata e ritorno dei quarti di Nations League contro la Germania, per le quali al momento Vicario resta in dubbio. […]

guglielmo vicario guglielmo vicario gianluigi donnarumma guglielmo vicario guglielmo vicario 2 guglielmo vicario guglielmo vicario