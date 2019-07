Da sport.sky.it

Mihajlovic: "Ho la leucemia, quando l'ho saputo sono rimasto chiuso in camera a piangere. Affronterò questa malattia, non vedo l'ora di andare martedì all'ospedale. Prima inizio e prima finisco"

- Tutti pensiamo di essere invincibili, ma non è così. L'unica cosa da fare è provare a prevenire queste situazioni. Questa cosa può succedere a tutti"

- "La malattia ti cambia la vita ed è più facile combatterla soltanto grazie alle prevenzione"

- "Voglio ringraziare tutto il Bologna. In questi giorni ho pianto molto quando ho visto o letto qualcosa che mi ha commosso"

- "Ho ricevuto 500-600 messaggi, mi scuso con tutti quelli a cui non ho risposto. Sono stato un po' da solo. Mi hanno scritto tantissime persone"

- "Noi dobbiamo avere coraggio, non dobbiamo avere paura. Vincerò questa sfida per me, per la mia famiglia e per tutti quelli che mi vogliono bene"

Il ds Walter Sabatini: "Il mister ha parlato a tutti e mi sembra una cosa molto bella. La famiglia Saputo è schierata al fianco del mister, andiamo avanti tutti insieme. Io mi sarei nascosto in una grotta al posto di Mihajlovic "

Il dottor Gianni Nanni: "Mihajlovic comincerà le cure martedì, verrà ricoverato in ospedale. Dopo le cure potrà recuperare la sua attività. Non possiamo dire quanto tempo ci vorrà perché non conosciamo ancora il tipo di leucemia"

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini ha scritto su Instagram: "Mihajlovic sei troppo forte, questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel". Anche i tifosi hanno fatto sentire la loro vicinanza al mister serbo: "Sinisa non mollare, Bologna è con te" lo striscione apparso a Casteldebole.

