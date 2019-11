13 nov 2019 15:23

"HO PIANTO QUANDO HO RISENTITO L'ODORE DEL CLORO" – BORTUZZO, L’EX NUOTATORE RIMASTO PARALIZZATO IN UNA SPARATORIA ALLA PERIFERIA DI ROMA, RIPERCORRE QUESTI 9 MESI DI PAURE E FATICHE: "SOGNAVO LE OLIMPIADI, ORA DI NOTTE NON FACCIO PIÙ INCUBI. IL MIO PROSSIMO TRAGUARDO È AVERE ANCORA MENO AIUTI: È COME ESSERE IN UN VIDEOGIOCO, POTREI NON TORNARE A CAMMINARE MA..." - LIBRO+VIDEO