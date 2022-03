21 mar 2022 17:09

"HO UN PROBLEMA AL MOTORE..." – LO SCHERZO DI LECLERC VIA RADIO AL MURETTO FERRARI POCO PRIMA DI VINCERE IL PRIMO GP DELLA STAGIONE - IL GIORNALE: "LA DOPPIETTA IN BAHREIN DELLA ROSSA NON È STATA MAGIA MA CAPARBIETÀ E RISALITA DALLO SPROFONDO IN CUI LA SCUDERIA ERA FINITA DA ANNI. IL TEAM PRINCIPAL BINOTTO AVEVA DETTO ALLA VIGILIA DELLA GARA: “NON FIRMEREI PER UN SECONDO POSTO” - LA VITTORIA DI SQUADRA DEL CAVALLINO È PROPRIO QUELLO CHE CI SERVIVA PER RIDARCI IL SORRISO…" - VIDEO