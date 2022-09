"HO SENTITO DIRE CHE IL PRESIDENTE DELL'ITALIA INSISTEVA PER AVERE IL SORVOLO DELLE FRECCE TRICOLORI” – SEBASTIAN VETTEL BRUCIA TONNELLATE DI CARBURANTE OGNI DOMENICA (INUTILMENTE, VISTO CHE NON VINCE DAL 2019) E SI INVENTA UNA POLEMICA AMBIENTALISTA CONTRO MATTARELLA ACCUSANDOLO DI AVER COSTRETTO LA FORMULA 1 A FAR ESIBIRE IL 313ESIMO STORMO PRIMA DELLA PARTENZA DEL GP DI MONZA PRODUCENDO CO2 INUTILE – “HA QUASI 100 ANNI, PER LUI È DIFFICILE” (SEBASTIAN, STATTE ZITTO E PENSA A FINIRE UN GRAN PREMIO…) - VIDEO

Da www.gazzetta.it

mattarella box ferrari gp monza

Sebastian Vettel duro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il sorvolo delle Frecce Tricolori a Monza insieme a un aereo di linea con i colori italiani. Esibizione molto spettacolare, ma che la F1 in precedenza si era riproposta di abolire, come nel resto dei circuiti, perché fonte di inquinamento per l'elevata quantità di anidride carbonica prodotta.

mattarella box ferrari gp monza

Ebbene, il 4 volte iridato a fine gara non si è tirato indietro dal lanciare una frecciata al Capo dello Stato, che è arrivato in circuito due ore e mezzo prima del via per incontrare team e piloti, dicendo che la F1 avrebbe ceduto alle sue richieste di sorvolo quando in precedenza aveva affermato che avrebbe smesso di consentirlo.

SELFIE DI SERGIO MATTARELLA CON FEDEZ E CHIARA FERRAGNI

"Ho sentito dire che il Presidente dell'Italia insisteva per avere il sorvolo - le parole di Vettel -. Ha circa 100 anni (81 in realtà, ndr), quindi forse è difficile per lui lasciare andare questo tipo di cose legate all'ego. Ci avevano promesso che i sorvoli sarebbero finiti, ma sembra che il Presidente abbia cambiato idea e la F1 si sia arresa nonostante i tabelloni intorno alla pista su determinati obiettivi legati a rendere il mondo un posto migliore".

mattarella box ferrari gp monza

Il riferimento è legato all'intenzione della F1 di ridurre le sue emissioni di carbonio a zero entro il 2030, cosa che è in contrasto con l'autorizzazione al sorvolo. "Se hai un obiettivo, non dovresti trascurare il fatto che non lo raggiungerai - ha detto Vettel -, dovresti attenerti alla parola che hai pronunciato. Ma il tempo lo dirà".

frecce tricolori monza 2

Sulla questione è intervenuto pure il presidente della Sias, la società che gestisce l'autodromo di Monza, Giuseppe Radaelli, definendo le parole di Vettel come "una brutta caduta di stile" sul passaggio delle Frecce Tricolori sul circuito di Monza per la presenza del Capo dello Stato.

frecce tricolori monza

"È una polemica che offende il Presidente della Repubblica e tutti noi. Ringraziamo Mattarella per essere venuto qui a celebrare il centenario dell'autodromo: l'aereo di ieri ha volato, per la prima volta, con una dose pari al 25% di carburante bio, un esperimento importante anche per l'aviazione civile". Esibizione, però, che secondo il pilota della Aston Martin sarebbe stata evitabile e che avrebbe provocato inquinamento senza motivo

frecce tricolori monza 1