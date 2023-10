"HO SOFFERTO DI ANORESSIA E BULIMIA" – ORIANA SABATINI, FIDANZATA DI DYBALA, RACCONTA LA SUA LOTTA CON I PROBLEMI ALIMENTARI: "HO PIANTO INSIEME AL MIO COMPAGNO PAULO. HO SEMPRE AVUTO UN PESSIMO RAPPORTO CON IL CIBO. DOPO UN'ABBUFFATA ARRIVA IL PEGGIO. È ORRIBILE. SEI OPPRESSO DAI SENSI DI COLPA, TI SENTI UN FALLITO. È UMILIANTE IL MOTIVO PER CUI TI STAI FACENDO DEL MALE IN QUEL MODO…"

Da corrieredellosport.it

oriana sabatini paulo dybala

Oriana Sabatini si mette a nudo e racconta dei suoi problemi alimentari, durante un programma televisivo in Argentina. La compagna di Paulo Dybala svela: "Affrontare i problemi legati al cibo è un esercizio quotidiano.

Ogni giorno devi alzarti e decidere di fare le cose per bene. E' un argomento difficile da spiegare: non esiste un farmaco che ti fa stare meglio e non puoi evitare di assumere cibo, ci devi convivere: per vivere devi mangiare".

oriana sabatini paulo dybala 4

Oriana e le difficoltà legate al cibo

Oriana Sabatini racconta i momenti difficili, vissuti con Paulo Dybala al suo fianco: "Questi problemi hanno influenzato altri aspetti della mia vita. Tutti, in pratica. A volte è davvero estenuante: ho pianto con il mio ragazzo e con i miei amici e mi chiedo quando finirà tutto questo.

Per tutta la vita ho avuto un pessimo rapporto con il cibo. Ho iniziato con l'anoressia quando avevo 15 anni, poi ho avuto il disturbo da alimentazione incontrollata". In un film ha dovuto interpretare la parte di una ragazza che aveva problemi alimentari. "C'erano episodi in cui il mio personaggio si abbuffava di cibo ed io ne ho approfittato per farlo davvero".

Oriana Sabatini ha poi spiegato che "il binge eating è letteralmente mangiare fino a quando non ti senti male, fino al punto di vomitare a volte. È il volersi spingere davvero al limite. Dopo un'abbuffata arriva il peggio. È orribile. Sei oppresso dai sensi di colpa, ti senti un fallito. È umiliante il motivo per cui ti stai facendo del male in quel modo. Stai mangiando per farti del male".

