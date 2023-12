"HO TENTATO IL SUICIDIO" - JOANA SANZ, MOGLIE DI DANI ALVES, L’EX TERZINO DELLA JUVE IN CARCERE PER VIOLENZA SESSUALE, VUOTA IL SACCO: "MIO MARITO MI HA DELUSO NEL MOMENTO PIÙ DIFFICILE DELLA MIA VITA, HO PROVATO A FARLA FINITA PERCHÉ NON NE POTEVO PIÙ” – LA MODELLA, CHE HA CHIESTO IL DIVORZIO DA DANI ALVES, HA AMMESSO DI NON CREDERE ALLA MONOGAMIA E DI ESSERE ALLA RICERCA DI…

Estratti da corrieredellosport.it

DANI ALVES JOANA SANZ

Il 2023 è stato un anno decisamente complicato per Joana Sanz, che ha dovuto fare i conti prima con la morte improvvisa della madre poi con l'arresto del marito Dani Alves. La modella spagnola ha rivelato sui social network di aver tentato il suicidio. "Mio marito mi ha deluso nel momento più difficile della mia vita, ho tentato il suicidio perché non ne potevo più", ha ammesso. Per fortuna Joana non è andata fino in fondo e si è fermata in tempo: ha chiesto il divorzio da Dani, accusato di violenza sessuale.

joana sanz 8

Le confidenze di Joana Sanz, l'ormai ex moglie di Dani Alves

Rispondendo alle domande dei follower, Joana Sanz ha inoltre ammesso di non credere alla monogamia e di essere alla ricerca di una persona onesta e sincera. Il matrimonio con Dani Alves è durato dal 2017 al 2023. La separazione è arrivata dopo che il calciatore è finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 23enne in un club di Barcellona.

