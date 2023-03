15 mar 2023 16:23

"IBRACADABRA" IS BACK! - A 41 ANNI ZLATAN IBRAHIMOVIC TORNA IN NAZIONALE: IL C.T. JANNE ANDERSSON HA CONVOCATO L'ATTACCANTE DEL MILAN PER I MATCH DELLA SVEZIA CONTRO BELGIO E AZERBAIGIAN - IBRA, CHE CON LA SVEZIA HA COLLEZIONATO 121 PRESENZE E 62 GOL, NON INDOSSA LA MAGLIA GIALLOBLÙ DALLE QUALIFICAZIONI AI MONDIALI CONTRO LA POLONIA NEL 2022, MENTRE LA SUA ULTIMA RETE RISALE AL 2015…