Il direttore Vittorio Feltri non ama Halloween. Anzi. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il giornalista ha risposto alle domande dei conduttori sull’apprezzamento per una festa divenuta ne corso del tempo amatissima dai più piccoli. “A me però di Halloween non me ne frega niente, non mi interessa nulla proprio, è una cretinata”, ha subito sentenziato Feltri rispondendo a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Però anche a lei sarà successo di trovarsi dei bambini che davanti alla porta di casa gli domandavano: 'dolcetto o scherzetto'? “ Da me non hanno mai bussato”. E se lo facessero? “Se mai lo facessero non gli aprirei neanche la porta…”, ha chiarito il direttore a Un Giorno da Pecora.

(Adnkronos) - "Ibrahimovic è stato un grande giocatore, ma come dirigente è piuttosto modesto. Aveva detto che Antonio Conte non corrispondeva ai criteri del Milan, e ha avuto torto. Quando ha detto 'io sono il boss' si è preso una responsabilità, e infatti il problema è che comanda lui.

Giocare e dirigere sono due mestieri differenti. Come nel giornalismo: dirigere la baracca è diverso che starci dentro. I grandi giornalisti che hanno fallito come direttori non erano cretini: il fatto è che il loro mestiere era un altro". Così Vittorio Feltri ai microfoni di Radio Libertà.

