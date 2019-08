"ICARDI NON STA ASPETTANDO LA JUVE, PER ME RESTA ALL'INTER"- WANDA NARA A “TIKI TAKA”: "MAURO NON HA RIFIUTATO IL NAPOLI, MA QUALSIASI DESTINAZIONE CHE NON SIA L’INTER" – CASSANO SHOW: "L’INTER VINCERA’ LO SCUDETTO. CONTE TI DA’ 15 PUNTI IN PIU’. LA JUVE NON MI CONVINCE CON SARRI: I CAMPIONI TI ABBANDONANO DOPO UN’ORA DI TATTICA AL GIORNO” – LE BORDATE A BALDINI: "DOPO QUELLO CHE LA ROMA HA FATTO A TOTTI PUOI ASPETTARTI DI TUTTO…"

Mauro Icardi è il tormentone dell'estate di mercato. Su di lui si è mosso nelle ultime settimane soprattutto il Napoli, ma l'argentino sta però rifiutando ogni destinazione, con l'intento di convincere Conte a puntare su di lui. E, a Tiki Taka la moglie e agente di Icardi, Wanda Nara, ha commentato così: "Icardi al Napoli? Ancelotti ha dato 10 al mercato azzurro, ho letto le sue dichiarazioni.

Icardi è un giocatore che farebbe comodo a molti. Ho sentito De Laurentiis? A Napoli abbiamo tanti amici: è anche compito delle società mettersi d'accordo. Noi abbiamo rifiutato ogni destinazione che non sia l'Inter. "O' Surdato 'nnammorato" alla festa di Lautaro? Siamo argentini, allegri.. se andiamo a una festa ci divertiamo".

Wanda Nara ha poi continuato: "Stiamo aspettando la Juve? No, non è vero. Si sa da inizio mercato quale sia la sua scelta, il discorso vale per tutte le squadre che sono interessate. Per me alla fine resterà nell'Inter: decide lui, io posso anche portare mille offerte. Lui pensa che ancora non sia finita nell'Inter. Non so cosa potrà succedere, ma so quelle che sono state le sue parole ad inizio mercato ed è stato logico e coerente fin qui. Si sono presentate proposte non rifiutare per chiunque al mondo, e lui ha detto di no per l'Inter.".

Wanda Nara e l'ipotesi reintegro all'Inter

Wanda non ha escluso un clamoroso reintegro: "Conte per me è bravissimo, e magari potrebbe scegliere di farlo giocare così come ora sta decidendo di non farlo giocare. Io non aspetto niente, è una scelta della società che paga lo stipendio. Mauro magari ha parlato con qualcuno che comanda e che gli ha detto di restare".

CASSANO: “L’INTER VINCERÀ LO SCUDETTO. CONTE TI DÀ 15 PUNTI IN PIÙ, DARÀ FILO DA TORCERE ALLA JUVE”

Andrea Della Sala per https://www.fcinter1908.it

Si gioca la prima giornata di Serie A, l’Inter scenderà in campo domani sera contro il Lecce. Nello studio di Tiki Taka c’è anche l’ex attaccante dell’Inter Antonio Cassano. Queste le sue dichiarazioni:

“Conte ti dà 15 punti in più, grande mercato e faranno un gran campionato e l’Inter vincerà lo scudetto. Il Napoli mi piace, anche Lozano è un esterno sinistro che viene dentro, mi piace tanto. Il Napoli può dare filo da torcere, ma alla lunga può mancargli qualcosa. De Ligt dopo quello che lo hai pagato lo devi fare giocare. Higuain ha 32 anni e ha fatto più di 350 gol, non ha 40 anni.

È sempre titolare, ovunque. Dybala può fare il finto centravanti oppure deve andare via. Lukaku? È un Bobo meno forte. Ribery è un campione, servono i campioni. Dopo quello che la Roma ha fatto a Totti puoi aspettarti di tutto. Baldini voleva mandare via i romanisti e c’è riuscito. Devono fare le cose fatte bene, la Roma deve lottare per qualcosa di importante”.

“Conte mi piace tantissimo, fa rendere al massimo i giocatori. Io sono convinto che farà benissimo, darà del filo da torcere alla Juve e vincerà lo scudetto. L’unica cosa che non mi convincono sono gli esterni, ma la difesa mi piace tantissimo. E’ una squadra che può lottare per vincere lo scudetto, la Juve non mi convince con Sarri: i campioni ti abbandonano dopo un’ora di tattica al giorno”.

