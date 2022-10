"È INACCETTABILE! COM'È POSSIBILE?" – INFERNO A SUZUKA TRA PIOGGIA, BOTTI E UN TRATTORE IN PISTA, SI SCATENA LA FURIA DI GASLY: "NON CI POSSO CREDERE" - LA SITUAZIONE HA RIPORTATO ALLA MENTE L'INCIDENTE CHE NEL 2014 AVEVA CAUSATO LA MORTE DI JULES BIANCHI, FINITO CON LA SUA MARUSSIA SOTTO UN CARROATTREZZI. LA RABBIA DI PAPÀ BIANCHI - SAINZ: “SONO ANDATO IN ACQUAPLANING E TESTACODA, ERO FERMO A METÀ PISTA E SAPEVO CHE NON MI VEDEVANO. ERO NELLE MANI DI DIO" – VIDEO

Nei primi concitati giri del GP del Giappone, interrotto per pioggia, a Suzuka un mezzo di soccorso ha fatto gridare via radio il francese dell'AlphaTauri che però è finito sotto investigazione. E ha riportato alla memoria l'incidente costato la vita al francese della Marussia nel 2014. Il cui padre Philippe non ha resistito a una critica via social

Un mezzo adibito al recupero è stato notato ai margini della pista di Suzuka del GP del Giappone di Formula 1, interrotto al terzo giro a causa della troppa pioggia e della scarsa visibilità. Le immagini televisive mostrano Pierre Gasly (AlphaTauri) appena uscito dal suo box, passare accanto a un camion segnalato dal lampeggiante, con scarsa visibilità a causa della pioggia. Una presenza che ha fatto infuriare il pilota francese: "È inaccettabile! Com'è possibile? Non ci posso credere". Il fatto è avvenuto dopo l'esposizione delle bandiere rosse, mentre i piloti stavano rientrando ai box. Tanto che il pilota francese è finito sotto investigazione e l'episodio verrà valutato al termine della gara.

SPIEGAZIONE FIA

La Fia ha così spiegato l'accaduto e l'investigazione a Gasly: "In relazione al recupero dall'incidente al 3° giro, era stata schierata la Safety Car e la gara neutralizzata. La vettura 10, che aveva subito danni e si era fermata dietro la Safety Car, stava accelerando per raggiungere il gruppo. Con il peggioramento delle condizioni, la bandiera rossa è stata mostrata prima che l'auto 10 passasse sul luogo dell'incidente dove era stata danneggiata nel giro precedente".

IL RICORDO DI JULES— La situazione ha riportato alla mente l'incidente che nel 2014 aveva causato la morte di Jules Bianchi, sullo stesso circuito e sempre sotto la pioggia, quando il francese, 25 anni, era finito con la sua Marussia sotto un carroattrezzi. Un ricordo che non è passato inosservato anche al papà di Jules, Philippe Bianchi, che ha espresso via social la sua rabbia su Instagram, postando la foto del trattore in pista e una frase chiarissima: "Nessun rispetto per i piloti, nessun rispetto per la memoria di Jules".

