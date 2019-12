"INSEGNO A DJOKOVIC COME SI SALTA" – A DUBAI CRISTIANO RONALDO SI ALLENA CON IL TENNISTA SERBO IN PALESTRA – iL VIDEO SU INSTAGRAM IMMORTALA I DUE CAMPIONISSIMI MENTRE LAVORANO SULL’ELEVAZIONE E SUL COLPO DI TESTA (CONTRO LA SAMP IL PORTOGHESE E’ ARRIVATO A 2.56 METRI) – CHI E’ DAVVERO CR7? IL FASCINO INQUIETANTE DI UN UOMO MACCHINA: LIBRO+VIDEO

CRISTIANO RONALDO DJOKOVIC

Da repubblica.it

In vacanza a Dubai con la fidanzata Georgina e il resto della famiglia, Cristiano Ronaldo si tiene in forma allenandosi con un amico speciale, Novak Djokovic. Un video postato su Instagram dall'attaccante portoghese lo immortala in palestra con il tennista mentre lavorano sull'elevazione.

"Insegnando a Djokovic come saltare", è il commento del giocatore della Juventus che, rivolgendosi al serbo, aggiunge: "E' stato un piacere vederti e allenarmi con te, amico mio". Il salto riproduce quello fatto da Ronaldo durante la partita contro la Sampdoria: uno stacco di ben 2.56 metri rimanendo in aria più di un secondo prima di colpire la palla di testa e battere il portiere avversario Audero.

QUALCUNO SA CHI E’ RONALDO

Tommaso Rodano per il Fatto Quotidiano

CRISTIANO RONALDO DJOKOVIC

Quanto è antipatico Cristiano Ronaldo. Com' è difficile amarlo. Una brutale macchina da calcio. Straordinaria, perfetta, costruita per il primato, per la performance assoluta. Ronaldo è nell' Olimpo dei più grandi calciatori di sempre senza avere la follia tragica e poetica di Maradona, l' eleganza dei gesti di Crujiff, la creatività assoluta della sua nemesi Messi. Ronaldo è l' ossessione per il successo, l' affermazione di sé. È un atto di selvaggia volontà. E allo stesso tempo una star globale, un esperimento tecnologico, la forma immaginata 20 anni fa per costruire il calcio del futuro.

Adesso che è il presente (e quasi il passato) di questo meraviglioso gioco, si può provare a tracciarne il profilo: chi è Cristiano Ronaldo? Un uomo o un androide? Un calciatore sublime, un capitano eroico oppure un brand, un' azienda vivente, una fabbrica di denaro che incidentalmente si è impossessata del corpo di un ragazzo di 34 anni? Come ha fatto un bambino di Madeira secco come un' acciuga a trasformarsi in Cr7? Fabrizio Gabrielli, vicedirettore dell' eccellente sito sportivo L' Ultimo Uomo, ha cercato le risposte e ha provato a descrivere cosa c' è dietro la maschera del campione portoghese.

CRISTIANO RONALDO

Un' aspirazione non banale: Ronaldo non si è mai fatto conoscere davvero. Cristiano non ha raccontato se stesso, se non attraverso documentari e interviste per lo più apologetiche, patinate, finte; la sua personalità non è cosa pubblica, tutto quello che si sa di lui è poco più che packaging, un' identità confezionata per il mercato globale.

Gabrielli racconta Ronaldo - il suo "fascino inquietante" - per contraddizioni e controsensi. Un bambino cresciuto dalla mamma, con un padre alcolista e gelido, diventato un uomo che vuole mettere al mondo "l' imitazione di se stesso", che ha concepito i suoi primi tre figli senza che si sappia chi sia la loro madre. Un ragazzo cresciuto in un' isola segregata economicamente e geograficamente - Madeira, uno scoglio vulcanico nascosto al mondo, a nord-ovest delle coste africane - che attraversa il mare per diventare un mito universale.

CRISTIANO RONALDO COVER

Un uomo nato povero e diventato ricchissimo, cresciuto nell' indifferenza e destinato all' immortalità calcistica. Chiuso e fragile, ma ossessionato dall' emancipazione a dell' affermazione di sé, fino all' esplosione del suo successo e della sua arroganza.

Amato e odiato da masse immense di persone in tutto il mondo. Un uomo continuamente esposto agli occhi di tutti che rimane ignoto, imperscrutabile. Gabrielli segue le sue tracce partendo da Madeira, dall' aeroporto di Funchal che porta già il nome (e la statua) di Cristiano Ronaldo. Dall' albergo dispoticamente dedicato al suo culto (il Pestana Cr7 Hotel), meta di un pellegrinaggio internazionale.

CRISTIANO RONALDO DJOKOVIC

Dal quartiere dell' infanzia e dai primi campi di calcio su cui ha fatto brillare il suo talento. Lo insegue passo per passo nella carriera tra Lisbona, Manchester, Madrid e Torino, nel trionfo con la Nazionale portoghese agli Europei del 2016.

Ne racconta la biografia, ricostruisce con sensibilità le sue radici e i suoi legami familiari, la complessità del suo vissuto. La domanda però non esce dalle pagine, rimane lì. Nessuno è in grado di rispondere.

Chi è davvero Cristiano Ronaldo?

CRISTIANO RONALDO DJOKOVIC