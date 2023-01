"IO MALATO IMMAGINARIO? LASCIO I DUBBI A CHI VUOLE AVERNE E CONTINUARE A DUBITARE" – FURIA DJOKOVIC CONTRO LA STAMPA DOPO AVER CONQUISTATO I QUARTI DI FINALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN: "QUANDO SI INFORTUNANO GLI ALTRI GIOCATORI NON CI SONO PROBLEMI, SE CAPITA A ME, STO FINGENDO. MA CI SONO ABITUATO E MI DÀ PIÙ FORZA E MOTIVAZIONE”…

Novak Djokovic Australian open

Nole Djokovic non ne può più e dopo aver raggiunto i quarti di finale degli Australian Open si sfoga contro le voci che lo vorrebbero "malato immaginario", dopo i diversi episodi che lo hanno visto protagonista di cure da parte dei fisioterapisti per un problema muscolare che si trascina dal torneo di Adelaide: “Lascio i dubbi a chi vuole averne e continuare a dubitare. Il fatto è che sono in questione solo i miei infortuni. Quando gli altri giocatori si infortunano, loro sono le vittime, ma quando sono io, sto fingendo. È molto interessante… non mi sento di dover dimostrare niente a nessuno".

Novak Djokovic chiede di cacciare un tifoso molesto

"E' una narrazione, ma ci sono abituato"

Nole insiste: "Ho la risonanza magnetica, l'ecografia e tutto il resto, sia di due anni fa che di adesso. Se lo pubblicherò nel mio documentario o sui social media dipende da come mi sento. Forse lo farò, forse no. Non sono interessato in questo momento a ciò che la gente pensa e dice. È divertente, è interessante vedere come continua la narrazione intorno a me, una narrazione diversa rispetto agli altri giocatori che hanno vissuto una situazione simile. Ma ci sono abituato e mi dà più forza e motivazione”.

