"IO E MAURO CI STIAMO UCCIDENDO PER 20 'VERDONI'..." - LA CONFESSIONE DI WANDA NARA AD ALCUNI AMICI, PARLANDO DEL DIVORZIO MILIONARIO DA MAURO ICARDI - AL PROGRAMMA ARGENTINO "MAÑANÍSIMA" LA CONDUTTRICE ESTEFI BERARDI HA RIVELATO: "100 MILIONI DI DOLLARI SONO DI WANDA. QUEI SOLDI RIMARREBBERO SOLO A LEI. ECCO PERCHÉ NON VUOLE SEPARARSI, MAURO! COSTA UN SACCO DI SOLDI LA SEPARAZIONE"

Da www.golssip.it

Wanda Nara e Mauro Icardi stanno lavorando al divorzio che si prospetta milionario. La disputa sul patrimonio è iniziata. Ne hanno parlato in maniera approfondita durante il programma “Mañanísima”. In ballo una percentuale sulla quale il calciatore e l'imprenditrice non avrebbero ancora trovato un accordo concreto.

Secondo Estefi Berardi "Wanda rimarrebbe con 100 milioni di dollari. 100 milioni di dollari sono di Wanda. Quei soldi rimarrebbero solo a lei. E c'è una percentuale che Wanda Nara stava commentando con alcune persone nelle sue immediate vicinanze. Ha detto 'ci stiamo uccidendo per 20 "verdoni"'. Non trovano l'accordo su una percentuale. Si contendono un 20 per cento, non so di cosa né perché". Pampita ha aggiunto: "Ecco perché non vuole separarsi, Mauro! Costa un sacco di soldi la separazione".

