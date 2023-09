17 set 2023 18:00

"IO NON INVECCHIO" – A MILANO L’UOMO DERBY E’ STATO IL 34ENNE HENRIKH MKHITARYAN CHE CON UNA DOPPIETTA HA TRASCINATO L’INTER ALLA VITTORIA CONTRO IL MILAN - "GIOCO POCO? NON MI IMPORTA, SONO QUI PER VINCERE LO SCUDETTO" – RONCONE TWEET: “È POSSIBILE SAPERE CHI, E COME, QUANDO E PERCHÉ, A TRIGORIA, HA STABILITO CHE MKHITARYAN FOSSE UN VECCHIO CALCIATORE DA POTER FAR ANDARE VIA?” (PER LA RISPOSTA SUL MANCATO RINNOVO DELL’ARMENO CITOFONARE TIAGO PINTO)