"IRRATI ATTACCATE AR CA**O" – A RUGGIERO RIZZITELLI SCAPPA LA FRIZIONE IN DIRETTA SU 'ROMA TV': LO SFOGO CONTRO L'ARBITRO REO DI AVER ESPULSO FAZIO (MA IL ROSSO NON C’ERA) - “HO UN MAGONE DAL PRIMO TEMPO, DEVO DIRLO...” – L’EX ATTACCANTE GIALLOROSSO AVEVA ABBANDONATO LO STUDIO NEL POST PARTITA DI ROMA-CAGLIARI – VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

Duro sfogo di Ruggiero Rizzitelli sui canali ufficiali della Roma. L'ex giocatore, ora opinionista a Roma Tv, si è infuriato per l'arbitraggio di Massimiliano Irrati, reo di aver espulso ingiustamente Federico Fazio per un presunto fallo da ultimo uomo su Okaka. Rizzitelli in diretta si è lasciato andare in un duro sfogo contro l'arbitro di Pistoia: "Ho un magone dal primo tempo, devo dirlo. Irrati attaccati al caz**. Lo dico col cuore". Un altro duro sfogo di Rizzitelli dopo aver abbandonato lo studio nel post partita di Roma-Cagliari.

PAGELLE ARBITRI

Edmondo Pinna per www.corrieredellosport.it

IRRATI 4,5

Udinese-Roma 0-4

E’ l’altro arbitro nella bufera di questo turno infrasettimanale: il Re del VAR, Irrati, commette un errore grave che, per sua fortuna (e della Roma) non pesa sul risultato fi nale. Non è infatti da cartellino rosso l’intervento di Fazio su Okaka. L’espulsione è arrivata per chiara occasione da gol, ma il contatto fra i due giocatori (spalla contro spalla) è di gioco, live sembra quasi non esserci fallo, poi se si analizza fotogramma per fotogramma (ma ironia della sorte, proprio Irrati al VAR non va) magari si scopre che Fazio è più avanti rispetto al bianconero, anche col piede sinistro (e forse quello trae in inganno l’internazionale di Pistoia).

Eppure aveva usato un metro (il suo) con soglia del fallo molto alta: è di gioco il contatto Fazio-Lasagna, non c’è rigore su quello Santon-Sena (è quest’ultimo a cambiare direzione rispetto all’avversario). Ok il rigore per la Roma: netto il fallo di mano di Becão.

