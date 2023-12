"IN ITALIA C'E' UNA MENTALITÀ CHIUSA: MANGIO PASTA CON POMODORO, PESTO CON POLLO E MI DICONO: CHE SCHIFO!" - IL CENTROCAMPISTA DELLA JUVE, MCKENNIE, APRE LE VALVOLE AL PODCAST "19F", CON MOISE KEAN E TAYLOR MEGA LO FULMINA: "CHE MERDA!" - SULLA FAMIGLIA: "MIA SORELLA PARLA CON GLI SPIRITI, È UNA MEDIUM" - QUELLA VOLTA CHE È STATO "FREGATO" DA KEAN: "GLI HO INVIATO 5 MILA EURO PER UNA DONAZIONE MA POI HO SCOPERTO CHE…" - VIDEO

1. JUVE, MCKENNIE CONTRO L'ITALIA: "MENTALITÀ CHIUSA, MI ATTACCANO PER QUELLO CHE MANGIO"

weston mckennie 6

Non le manda certo a dire, Weston McKennie. Intervenuto nel corso del podcast 19F, il centrocampista americano della Juventus critica la mentalità italiana – definita “chiusa” – in ambito culinario. Che dire… il coraggio non gli manca. Perché – si sa – la cucina, proprio come il pallone, è qualcosa di intoccabile nel nostro Paese.

weston mckennie 7

Divenuto un punto fermo dell’undici di Allegri nonostante in estate avesse già le valigie pronte, McKennie ha saputo riguadagnarsi sul campo la fiducia e la stima di tutto l’ambiente bianconero. Ma chissà che l’americano non abbia fatto storcere il naso a molti, juventini compresi, durante il suo intervento al podcast 19F. “ Sono qui da tre anni e mezzo e all’inizio ho sofferto lo shock culturale. In Italia la mentalità è chiusa, è tradizione – ha commentato l’ex Schalke 04 -. Ma bisogna essere più aperti mentalmente con gli altri. Un esempio? Io mangio pasta con pomodoro, pesto con pollo e tutti qui in Italia: che schifo! Ma non l’hanno mai provato”.

la famiglia di weston mckennie

McKennie parla della sua famiglia e svela che lavoro fa la sorella

Il nazionale americano ha rivelato che torna spesso in Texas (oltre a esserci nato, calcisticamente è cresciuto ed è esploso con Dallas, prima di volare in Bundesliga ndr). Poi racconta qualcosa in più della sua famiglia: “Mia madre adesso è in Florida – dice -. Ho un fratello e una sorella. Mio fratello giocava a football, ma ora fa il pompiere. Mia sorella, invece, parla con gli spiriti, è una medium”. […]

2. MCKENNIE TRUFFATO, PENSAVA DI PARLARE CON KEAN MA ERA UN IMPOSTORE: “DI CHE SOLDI STAI PARLANDO?”

weston mckennie 5

McKennie è stato tra gli ospiti del podcast 19F. Podcast che vede, tra gli altri, come curatore proprio Moise Kean insieme al fratello Giovanni. […] , McKennie ha anche raccontato una storia alquanto bizzarra riguardante proprio l'amicizia con Kean. Una truffa ha fatto iniziare il loro legame oggi indissolubile alla Juventus.

[…] "È una storia imbarazzante – dice l'americano – Scrissi a Kean su Instagram prima che tornasse alla Juve, e lui mi risponde di inviargli il mio numero per sentirci su whatsapp". L'attaccante interviene: "In quel periodo mi avevano hackerato Instagram…". A questo punto la storia assume scenari apocalittici.

weston mckennie moise kean

MCKENNIE E KEAN DURANTE IL PODCAST.

"Mi manda un video da casa questo account – spiega McKennie – E poi dopo un giorno mi scrive di mandargli una donazione per una bambina in difficoltà". Una truffa bella e buona che l'americano però non percepisce: "Gli ho mandato 5000 e quando arrivai al campo d'allenamento dissi a Kean: ‘gliel'hai mandati i soldi? Tutto bene'". L'attaccante rimane sorpreso, non capisce a cosa si riferisse il centrocampista:

weston mckennie 2

"Ma di cosa stai parlando? – risponde Kean prima di ricevere la replica sorpresa di McKennie – Ti ho mandato 5000…". A quel punto Kean capisce che il compagno di squadra era stato truffato: "Ma guarda che mi hanno hackerato Instagram lo scorso mese – McKennie a quel punto non può crederci – No! C***o". Kean nonostante tutto però ha apprezzato molto quel gesto di McKennie. […]

