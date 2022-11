"ALLE ITALIANE NON POTEVA ANDARE MEGLIO NEI SORTEGGI" – SCONCERTI: "L'EINTRACHT HA VINTO L'ULTIMA EUROPA LEAGUE ED È QUINTO IN CAMPIONATO A 5 PUNTI DAL BAYERN, MA LA DIFFERENZA CON IL NAPOLI SEMBRA NETTA – INTER LEGGERMENTE FAVORITA COL PORTO - IL DATO CHE INCORAGGIA IL MILAN CONTRO IL TOTTENHAN. BUON SORTEGGIO PER LA JUVE, PIU’ COMPLICATO QUELLO DELLA ROMA" – LE INCOGNITE: IL MONDIALE E IL MERCATO DI GENNAIO…

Mario Sconcerti per il “Corriere della Sera”

SPALLETTI

È stato un buon sorteggio, quasi il meglio ci si potesse aspettare. Inter e Milan, da seconde nel girone, hanno trovato Porto e Tottenham, cioè non le più forti fra gli avversari possibili. Il Napoli ha qualche rimpianto in più, l'Eintracht ha vinto l'ultima Europa League ed è quinto in campionato a cinque punti dal Bayern, ma la differenza con il Napoli sembra netta.

Un buon sorteggio non significa risultato certo. Porto e Tottenham non sono inferiori a Inter e Milan, sono solo inferiori a Bayern, City e molti altri che potevano capitare. Il Porto ha fatto un buon girone, vincendo quattro volte su sei, eliminando l'Atletico e tenendosi una sola brutta figura alla penultima partita, quando ha preso quattro gol dal Bruges in casa. È una squadra molto organizzata, seconda in classifica dietro il Benfica, dove la stella è l'iraniano Medhi Taremi, centravanti di tecnica e fisico, cinque reti in questa Champions. L'allenatore è Conceiçao, compagno di Inzaghi alla Lazio.

PIOLI CONTE

Inter e Porto sono poco confrontabili, giocano un calcio diverso, quasi opposto. L'Inter è lievemente favorita perché ha più qualità nei singoli, ma il Porto è molto squadra. Il Milan ha trovato il Tottenham di Conte, quarto in Inghilterra a 8 punti dall'Arsenal e 6 dal City. È la squadra di Conte e Kane, adesso dietro solo ad Haaland tra i marcatori (11 reti). Il Tottenham è squadra quasi italiana, il Milan ha un gioco totale abbastanza inglese. Sarà una partita molto intensa, su cui è impossibile trovare un pronostico serio. C'è però un dato incoraggiante: il Tottenham ha perso quattro volte, il doppio del Milan. Vuol dire che lo spazio c'è. Buon sorteggio anche per la Juve in Europa League. Avrà il Nantes, sedicesimo in Francia.

INZAGHI CONCEICAO

Più complicato quello della Roma anche se il Salisburgo è spesso un perdente di successo, gioca bene, ma torna sempre a casa. La più sfortunata è stata la Fiorentina. In Conference, il Braga è un pessimo avversario. Terzo in Portogallo dietro Benfica e Porto, è la squadra rivelazione degli ultimi anni. Normale l'avversario della Lazio, il Cluj, quasi un classico per questo tipo di manifestazione. Non un pericolo. C'è un particolare: tutto quello che abbiamo detto, fra 100 giorni può valere poco o niente. Si sposteranno più di cinquecento giocatori in Europa con il mercato di gennaio. Molti equilibri che oggi sembrano chiari certamente ne saranno coinvolti in molti modi.

allegri mourinho