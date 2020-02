"JUVE-INTER A PORTE CHIUSE? LA PRIORITÀ È LA SALUTE PUBBLICA. E SPOSTARE LA GARA È COMPLICATO" – ANDREA AGNELLI A 'TUTTI CONVOCATI' SU 'RADIO 24' PARLA DI SARRI E GUARDIOLA: "NON PENSARCI È UN’ERESIA MA ORA SIAMO FELICI COSÌ” - LA LEGA SERIE A CHIEDE AL GOVERNO UN ATTO FORMALE PER DISPUTARE LA PROSSIMA GIORNATA A PORTE CHIUSE...

Da gazzetta.it

agnelli sarri

"Juve-Inter a porte chiuse? Credo che in questo momento la priorità per il sistema Paese sia la tutela della salute pubblica". Andrea Agnelli, presidente della Juve, ospite di "Tutti i Convocati" su Radio24 parla del big match del 1° marzo contro i nerazzurri. Partita che va verso le porte chiuse."È evidente che c'è il dialogo con tutti i soggetti portatori di interesse - dice ancora Agnelli -. Appoggeremo qualsiasi determinazione assunta nella tutela della salute pubblica.

Se così disporranno gli enti, così faremo. L'interruzione del sistema sportivo è difficile, c'è un calendario intasato, anche perché si è iniziato il campionato tardi e si è deciso di non giocare durante la sosta natalizia". E sulla possibilità di spostare la partita altrove, su campo neutro, Agnelli ammette che "è estremamente complicato. In quest'ottica, ancorché dispiaccia per lo spettacolo, dobbiamo avere in mente la tutela della salute pubblica".

paratici sarri agnelli nedved

Poi un punto sugli allenatori, presenti e passati. "Con Allegri amicizia e stima sono rimaste intatte. Le valutazioni sono state diverse e hanno portato a una scelta di cambio di guida tecnica e abbiamo individuato un tecnico con le caratteristiche come quelle di Sarri. Volevamo Sarri e abbiamo preso Sarri. L'applicazione di un modello tecnico come quello di Sarri era la modalità che per noi avrebbe potuto garantire il risultato finale.

Guardiola? Non pensare a Guardiola sarebbe un'eresia ma in questa fase è felice dov'è e noi siamo felici con Sarri. Conte è una bandiera juventina, un capitano juventino, è Juventus. Con Antonio c'è un rapporto cordiale, disteso come deve essere, nel contesto in cui viviamo siamo professionisti, ha accettato una sfida ambiziosa e avere un testa a testa con Zhang mi affascina".

PAOLO DAL PINO

STAGIONE— E un voto alla prima parte di stagione bianconera: "Ottimo. Siamo primi in campionato, agli ottavi di Champions e in semifinale di Coppa Italia. L'unica sbavatura l'abbiamo avuta con la Supercoppa italiana. È mia abitudine valutare una stagione alla fine, non posso che constatare i vari passaggi. Pensare di poter vincere tutti gli anni a febbraio è sciocco, arrivare a questa fase della stagione primi in classifica è un buon punto di partenza".

PAOLO DAL PINO PAOLO DAL PINO