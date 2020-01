"KOBE BRYANT E' MORTO CON LA FIGLIA 13ENNE IN UN INCIDENTE CON L’ELICOTTERO A CALABASAS IN CALIFORNIA".

Da corriere.it

Kobe Bryant sarebbe morto domenica 26 gennaio in un incidente di elicottero a Calabasas, in California, alle 10 del mattino, ora locale, le 19 italiane. Lo annuncia il sito americano TMZ specializzato nel gossip sulle star e non solo. Diverse persone, almeno quattro, sono rimaste vittime dell’incidente, secondo altre fonti locali che non confermano però la presenza del campione NBA. A bordo, sostiene sempre TMZ, non ci sarebbe stata la moglie di Bryant, Vanessa.

kobe bryant incidente con l'elicottero

ADDIO KOBE

Da gazzetta.it

L'ex stella Nba Kobe Bryant è morto a 41 anni dopo un incidente in elicottero a Calabasas, secondo quanto riporta l'americana Tmz. Il velivolo si sarebbe schiantato al suolo intorno alle 19 italiane e avrebbe preso fuoco, provocando la morte dell'ex cestista e di altre persone che erano con lui. Proprio nella notte, la leggenda dei Los Angeles Lakers, cinque anelli, due Mvp delle Finals e un Mvp della stagione regolare, era stato superato come terzo massimo realizzatore di sempre in Nba da LeBron James. Lo stesso Kobe si era complimentato in mattinata con il 23 dei Lakers. Poi la tragedia.

kobe bryant incidente con l'elicottero

"ITALIANO” Kobe era nato negli Stati Uniti, ma ha trascorso parte dell'infanzia e dell'adolescenza (dai 6 ai 13 anni) in Italia al seguito del padre, anche lui giocatore di pallacanestro. Parlava fluentemente la nostra lingua ed era un gran tifoso del Milan. Lascia quattro figlie.

