21 gen 2022 17:30

"E LI MORTANGUERIERI ARTÙ! MA CHE SE FA COSÌ?! COME FAI A NUN BESTEMMIÀ?" - ARTURO CALABRESI, FIGLIO DELL’ATTORE PAOLO CALABRESI CHE INTERPRETA "BIASCICA" IN BORIS, HA SEGNATO IN COPPA ITALIA CON LA MAGLIA DEL LECCE CONTRO LA SUA ROMA. ARTURO AVEVA RECITATO ANCHE LUI IN BORIS, NELL’EPISODIO IN CUI SAREBBE DOVUTO ARRIVARE TOTTI SUL SET MA POI ERA SOLO SERGIO BRIO, E IN "BORIS - IL FILM" - VIDEO