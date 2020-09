11 set 2020 10:18

"IL LIMITE DEI MANDATI? INACCETTABILE": MALAGÒ SI SCHIERA COI PRESIDENTI FEDERALI CONTRO LA RIFORMA DELLO SPORT BY SPADAFORA E BOCCIA L'ULTIMA IPOTESI (DEI 5 STELLE) DI PREVEDERE UN LIMITE DI TRE MANDATI, MA AL MASSIMO DUE CONSECUTIVI, PER IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE. IPOTESI GROTTESCA, A RISCHIO ESCAMOTAGE: BASTEREBBE INFATTI CHE… - E POI C’E’ LA SPADA DI DAMOCLE DEL CIO CHE CONTESTA AL GOVERNO IL FATTO CHE NON È STATA RISPETTATA LA LEGGE OLIMPICA E L'AUTONOMIA DELLO SPORT…