"IL LIVERPOOL? È UNA MERDA, JURGEN KLOPP? UNO STRONZO" - L'ARBITRO INGLESE, DAVID COOTE, È STATO SOSPESO DALL'ORGANISMO ARBITRALE BRITANNICO DOPO CHE È COMPARSO IN UN VIDEO IN CUI INSULTA I "REDS" E IL SUO EX ALLENATORE - IL FILMATO RISALIREBBE A QUALCHE ANNO FA, MA È RIEMERSO NEI GIORNI SCORSI DOPO LIVERPOOL-ASTON VILLA, ARBITRATA PROPRIO DA COOTE… - VIDEO

Premier League referee David Coote said WHATTTTT????? pic.twitter.com/TCO2CJS7ob — george (@StokeyyG2) November 11, 2024

DAVID COOTE

(ANSA) - Un arbitro della Premier League, David Coote, è stato sospeso dall'organismo arbitrale Professional game match officials limited (Pgmol) dopo la pubblicazione sui social di un video in cui sembra fare commenti denigratori sull'ex allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. Al momento non è chiaro quando sia stato realizzato il video, come sia entrato in circolazione e se sia autentico, ma vi appare il direttore di gara che definisce Klopp "arrogante" per poi usare nei suoi confronti un linguaggio offensivo.

La Pgmol ha annunciato che l'arbitro "è stato sospeso con effetto immediato in attesa di un'indagine completa e che non saranno diffusi ulteriori commenti fino a che non sarà terminata" Coote, 42 anni, ha arbitrato sabato scorso il Liverpool nella partita vinta 2-0 con l'Aston Villa, ma il video sarebbe molto precedente. Secondo la Bbc, sembra riferirsi a una partita che Coote aveva arbitrato nel 2020 tra Liverpool e Burnley, terminata 1-1. Klopp aveva criticato Coote, ritenendolo troppo indulgente con le contestazioni in campo dei giocatori del Burnley.

JURGEN KLOPP DAVID COOTE

Più di recente, il tedesco aveva criticato l'arbitro dopo una partita contro l'Arsenal della scorsa stagione, quando il centrocampista dei Gunners Martin Odegaard aveva toccato la palla con la mano, e Coote, che era alla Var, non aveva invitato ik direttore di gara a riesaminare l'azione. Coote era stato anche l'addetto alla Var nel derby del Merseyside dell'ottobre 2020 quando il portiere dell'Everton, Jordan Pickford, travolse il difensore del Liverpool Virgil van Dijk, causandogli un grave infortunio. Pickford non venne espulso per il fallo, che non fu fatto riesaminare dall'arbitro.

DAVID COOTE