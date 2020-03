"LOTITO HA UNA LAUREA IN VIROLOGIA O IN STATISTICA? CI ILLUMINI”– DOPO ANDREA AGNELLI, ANCHE LAPO ELKANN LANCIA UNA FRECCIATA AL PRESIDENTE DELLA LAZIO CHE VUOLE RIPARTIRE SUBITO CON IL CAMPIONATO - "UN OTTIMISTA SPESSO NON È ALTRO CHE UN PESSIMISTA MALE INFORMATO"

Rimane bollente il duello a distanza tra Claudio Lotito e Andrea Agnelli. I presidenti di Lazio e Juventus rappresentano, ad oggi, due estremi: il primo spinge per una ripartenza quasi immediata del campionato di Serie A, il secondo ha una visione più attendista. Altre scintille nell’assemblea virtuale di Lega. Lotito pare abbia detto: “Parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre”.

La risposta del patron bianconero: “Ora sei diventato anche un esperto virologo”. Dice la sua sulla questione anche Lapo Elkann, che con un tweet ha ironizzato contro il numero uno della Lazio: “Lotito... ha una laurea in virologia o in statistica? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato”. Insomma, la situazione non si placa. Altro round finito in attesa di avere davvero buone notizie sulla possibile ripresa del campionato.

