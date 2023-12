"LOVE TEAM"! FRANZISKA GRITSCH S'INNAMORA DEL SUO ALLENATORE FLORIAN STENGG: I DUE LASCIANO LA NAZIONALE AUSTRIACA E, NONOSTANTE LE MAGGIORI SPESE E LE DIFFICOLTA' ORGANIZZATIVE, DECIDONO DI GAREGGIARE FACENDO SQUADRA TRA DI LORO (CHE QUALCUNO HA GIÀ RINOMINATO “LOVE TEAM”) - “VOGLIAMO ASSOLUTAMENTE PROVARCI INSIEME, PER MOTIVI SPORTIVI E PRIVATI”

«Seguire sempre il cuore a volte significa percorrere strade nuove, uscire spesso dalla propria zona di comfort e osare con coraggio per seguire l'istinto e rimanere fedeli». Sembra l'incipit di un discorso motivazionale, il passaggio di un romanzo rosa, invece sono le prime righe di un post Instagram di una sciatrice che per amore ha lasciato la sua squadra. S

entimento che con il tempo è cresciuto nei confronti del suo allenatore Florian Stengg. Tra lui e Franziska Gritsch non poteva nascere nulla. Impossibile accettare una love story del genere, per questo la Federazione locale l'ha risolta nel'unico modo possibile: separandoli. Florian quindi è stato allontanato dalla squadra — e sostituito da Meinhard Tatschl — ma il colpo di scena l'ha regalato Franziska, facendo lo stesso. Senza alcuna pressione né obbligo, in autonomia.

Questa decisione netta non è senza conseguenze: sfilarsi dal team significa rinunciare a tutti i benefit garantiti dalla Federazione. E gareggiare da soli? Comporta maggiori spese sicuramente, un'organizzazione esterna a quella delle strutture della squadra austriaca, la gestione totalmente autonoma di accrediti, incontri con i media, ricerca degli alloggi per i periodi di gara e tutto ciò che in un team federale è competenza dell'istituzione. Ma Franziska e Florian ne erano consapevoli e queste «scomodità» non hanno impedito alla coppia di realizzare quello che hanno rivelato essere un loro sogno: competere da soli e creare una propria squadra (che qualcuno ha già rinominato «Love team»). «Il desiderio mio e di Franzi era troppo grande. Vogliamo assolutamente provarci insieme , per motivi sportivi e privati», ha confermato l’ormai ex allenatore e attuale tecnico personale della sciatrice.

«Per la situazione privata che riguarda me e il mio fidanzato, l’allenatore dell'Ösv Florian Stengg, la nostra collaborazione nella squadra austriaca non ha potuto proseguire — si legge ancora nel post di Gritsch —. Per questo abbiamo deciso insieme di continuare a portare avanti questo progetto che ci sta a cuore. Ciò significa che d’ora in poi organizzerò e completerò la mia preparazione alle gare al di fuori delle strutture della squadra austriaca.

