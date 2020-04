"MA CHE BELLO VEDERE CRISTIANO RONALDO CHE SI ALLENA ALLO STADIO. LUI HA POTUTO, NOI NO” – IL PORTAVOCE DELLA LAZIO DIACONALE, ATTACCA: “L’IMPRESSIONE È CHE CI SIA STATO UN PO’ DI FAVORITISMO, ALL'ESTERO. SECONDO ME HANNO FATTO BENE LORO, ORA SONO AVVANTAGGIATI” - LA FUGA DELLA SORELLA DI CR7 IN BRASILE FA SCOPPIARE UNA BUFERA – LE IMMAGINI DELLA VILLA IN CUI IL PORTOGHESE STA PASSANDO LA QUARANTENA

Da corriere.it

Cristiano Ronaldo si allena nello stadio di Madeira e riceve critiche sul web e non solo. Da Roma, infatti, replica piccata la Lazio attraverso il suo portavoce Arturo Diaconale. I biancocelesti sono i capofila tra le squadre che chiedono la ripresa degli allenamenti per poter riprendere il campionato prima della fine di maggio. L'ultima ordinanza del governo impone, però, lo stop alle attività sportive almeno fino al 3 maggio, a differenza di quanto avviene per esempio in Germania.

Diaconale, parlando ai microfoni di Radiosei, emittente romana particolarmente vicina al mondo laziale, ha tuonato, in polemica non tanto con il campione portoghese quanto con le autorità della Figc e del mondo politico: «L’impressione è che ci sia stato un po’ di favoritismo. Mi riferisco ai giocatori all’estero, che avranno la possibilità di rientrare e riprendere gli allenamenti come i giocatori della Lazio.

Però con una differenza, quelli biancocelesti sono rimasti a casa, dal Portogallo invece ho visto delle splendide immagini di Ronaldo che si allenava in un bel campo di calcio. Loro si sono allenati tranquillamente all’estero, noi non abbiamo potuto. Ma secondo me hanno fatto bene loro, degli atleti professionisti debbono necessariamente tenere in attività il fisico. Diciamo che gli altri sono però stati un po’ più avvantaggiati».

A proposito degli allenamenti, poi, aggiunge: «Tutti i media si muovono all’unisono per criticare la Lazio e il presidente Lotito. La non ripresa degli allenamenti è una sconfitta per la Lazio? No. La posizione della Lazio è stata sempre a favore della ripresa del campionato, fatta in sicurezza e il fatto anzi che probabilmente si riparta il 4 maggio è già una vittoria

