"MA È MEDIASET O INTER CHANNEL?" - TIFOSI JUVENTINI INCAZZATI NERI SU TWITTER PER LA TELECRONACA DELLA SUPER COPPA, CON LA PRIMA VOCE MASSIMO CALLEGARI E LA SPALLA TECNICA, L'EX DIFENSORE NERAZZURRO MASSIMO PAGANIN, GIUDICATI DI PARTE - "HA ESULTATO PIÙ CALLEGARI DI SIMONE INZAGHI", "CHI L'AVREBBE MAI DETTO CHE UN GIORNO AVREMMO RIMPIANTO LE TELECRONACHE RAI?, "COMMENTO INDECENTE E FAZIOSO, DIREI ANCHE DISONESTO". E PURE BONACCINI SBROCCA...

Andrea Desideri per www.calciotoday.it

massimo callegari 1

Inter-Juve è molto più di una semplice partita. Il Derby d’Italia come Supercoppa Italiana evoca numerosi ricordi e altrettante suggestioni fra passato e presente: 90 minuti per fare ancora una volta la storia.

Stadio gremito, nei limiti delle norme vigenti, nessuno ha voluto mancare l’appuntamento con la prima finale di stagione: trofeo che si contendono Inzaghi e Allegri che hanno, rispettivamente, una stagione agli antipodi.

Se lo spettacolo sugli spalti non ha prezzo, occorre soffermarsi su quello offerto dal Web: su Twitter tiene banco la telecronaca della partita, Paganin e Callegari non convincono i follower i quali non esitano a sottolineare le mancanze di un commento troppo fazioso. Secondo la piazza telematica che non perdona.

massimo callegari e massimo paganin

Suona la carica il regista Massimo Venier: cinema e sport, lavoro e passione. Stavolta c’è anche un pizzico d’astio: “Chi avrebbe mai detto che avremmo rimpianto le telecronache Rai?”, domanda ironico. Le risposte degli utenti non mancano: “Imbarazzante”, “Sembra Inter tv”. “Non è possibile”.

massimo callegari 2

Numerosi sono gli attacchi ai commentatori, addirittura c’è chi dice: “Dopo stasera Mediaset tornerà nel mio oblio personale”. Molti vorrebbero cambiar canale. Qualcuno ha spento la tv e acceso la radio: l’azienda di Cologno Monzese non ne esce bene dopo aver conquistato l’esclusiva di trasmissione per i prossimi anni.

massimo paganin

Il primo trofeo stagionale parte con un segno meno per il Biscione: la Rete boccia i telecronisti. In attesa della prossima occasione, magari con un ravvedimento.