"MA STAI NELLA STANZA DEGLI SCAMBISTI?", LA VIDEOCHIAMATA STRACULT TRA TOTTI (NUDO) E AQUILANI – SI PARLA DI SETTIMANE BIANCHE DA INCUBO (“STAVANO TUTTI MALE”), DI UN LUCA TONI VERSIONE ‘CAST AWAY’. E L’EX CAPITANO TRA UNA RISATA E UNA BATTUTA LA BUTTA LI': "MI SA CHE MI TOCCA RITORNARE A GIOCARE" - VIDEO

Da forzaroma.info

totti aquilani

In questi giorni difficili per gli italiani a causa dell’emergenza coronavirus che ha costretto tutti in casa, Francesco Totti e Alberto Aquilani hanno offerto qualche minuto di spensieratezza e soprattutto risate. In diretta su Instagram i due vecchi compagni romanisti hanno divertito migliaia di spettatori: semplicemente una videochiamata tra due amici, che hanno parlato del più e del meno, di esperienze e pensieri, quasi senza freni. Dal ‘mi sa che mi tocca ritornare a giocare’ al racconto della ‘settimana bianca’, la connessione ballerina di Aquilani, le vicende di casa Totti con i figli al centro e non solo: quasi quattro minuti tutti da ridere.

totti aquilani aquilani totti totti aquilani