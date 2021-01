COPERTINA OGGI - 7-14 GENNAIO 2021

https://m.dagospia.com/dandolo-oggi-zaniolo-e-in-love-con-madalina-ghenea-ma-la-storica-ex-del-calciatore-e-incinta-256861

Anticipazione dell'articolo di Alberto Dandolo per Oggi

Il settimanale OGGI, in edicola da domani, ricostruisce la “telenovela” del calciatore Nicolò Zaniolo che ha lasciato la fidanzata incinta, Sara Scaperrotta, per Madalina Ghenea, un legame appena nato e messo in dubbio, a dispetto dei languidi messaggi sui social, dalla stessa attrice romena.

Come riporta OGGI, la madre del calciatore, contattata tramite amici, conferma la sua contrarietà alla storia del figlio con una donna molto esposta e che ha anche 11 anni in più: «Vorrei dire a Madalina di tenere giù le mani da mio figlio!».

zaniolo con la mamma

OGGI registra anche l’irritazione della Roma: Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo si erano già lasciati in passato (pare ci fosse di mezzo un’altra donna) e dopo quella sbandata la Roma aveva “convinto” il campioncino a fare sul serio e ad andare a convivere con la fidanzata nel quartiere del Torrino, in una casa presa in affitto da Francesco Totti. Accanto a loro, la società aveva messo un angelo custode, un factotum (secondo malelingue giallorosse, un vero e proprio sorvegliante), Antonio Esposito.

FRANCESCA COSTA

madalina ghenea

Da www.corriere.it

Quando Nicolò Zaniolo non aveva ancora iniziato ad accarezzare il pallone, mamma Francesca Costa aveva già molta confidenza con gli stadi e le domeniche di calcio. La donna è infatti sposata con Igor Zaniolo, papà del giocatore della Roma ex delle giovanili dell'Inter ed ex attaccante di Spezia, Cosenza e Messina, con cui conquistò la Serie A. Igor e Francesca hanno due figli: Benedetta e, appunto, il predestinato Nicolò.

Due anni fa, nel pieno della sbornia per le magie del figlio, esploso letteralmente contro il Porto il 12 febbraio 2019 quando divenne il più giovane italiano ad aver segnato una doppietta nella Champions League moderna, Roma e l’Italia intera si sono accorte anche di Francesca Costa. Che da allora è una presenza costante sulla piazza social, fra gossip e qualche polemica.

zaniolo 1

Il teatro della sua popolarità è sempre stato il profilo Instagram @frac77 molto seguito e ricco di commenti e curiosità dei tifosi (e non) del figlio: da chi la ringrazia per aver messo al mondo un talento così puro a chi ne omaggia la bellezza agli immancabili hater. Lei — che secondo molti avrebbe ormai oscurato la fama delle più celebri wags (moglie e fidanzate di calciatori) incarnando la nuova categoria delle mothers — alterna le sue fotografie agli scatti del figlio e con il figlio.

zaniolo e la mamma 1

«Continua così, insegui i tuoi sogni, vorrei poterti vedere sempre così felice», scriveva già nel 2016. Una presenza, non certo sobria, che da allora è cresciuta a dismisura, secondo alcuni anche troppo, e in alcuni casi è stata purtroppo oggetto di insulti beceri sui social e sulle tribune degli stadi, quando ancora c'era il pubblico. Ad essi Costa ha risposto proprio via social: «Ai cori sessisti noi rispondiamo con un sorriso», scrisse in una story di Instagram.

IL COMUNICATO DEGLI AVVOCATI DI MADALINA GHENEA SUL CASO ZANIOLO

Di Francesca Costa — che vive a Roma mentre il marito è rimasto a La Spezia a occuparsi del loro bar) — si sa anche che è una grandissima tifosa della Roma e, in particolare, di Francesco Totti: «L’ho visto la prima volta che siamo stati a Trigoria — raccontò un giorno a La Gazzetta dello Sport —. È venuto da noi e io mi sono messa a piangere. Mi ha detto: "Ma che piangi per me?". Io non riuscivo a parlare. Mio figlio Nicolò mi ha detto "ma che figure mi fai fare”. Era presente anche mio marito Igor che si è messo ridere». Costa ha anche confessato che se arrivasse una chiamata da un reality stile «Grande Fratello» accetterebbe di partecipare. Con la fama ormai raggiunta, è possibile che accada presto.

madalina ghenea swarovski crystal party ZANIOLO SCAPERROTTA zaniolo francesca costa 6 francesca costa 4 francesca costa 2 francesca costa 1 francesca costa 3 FRANCESCA COSTA MAMMA ZANIOLO sara scaperrotta 5 sara scaperrotta 2 sara scaperrotta 3 sara scaperrotta 1 SARA SCAPERROTTA 9 ZANIOLO 11 ZANIOLO ZANIOLO SCAPERROTTA 3