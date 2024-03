"LA MAGLIA ROSA? E' DA DONNE, NESSUNO LA VUOLE" - LA FEDERCALCIO TEDESCA E ADIDAS PUBBLICANO UN VIDEO IN RISPOSTA ALLE CRITICHE ARRIVATE DOPO L'ANNUNCIO DELLA DIVISA ROSA CHE LA NAZIONALE DELLA GERMANIA INDOSSERA' A EURO 2024 - NEL FILMATO, SI VEDONO ALCUNE LEGGENDE DEL CALCIO TEDESCO DEL PASSATO E DEL PRESENTE CHE REAGISCONO AI COMMENTI DEGLI INTERNAUTI: "NON E' UNA MAGLIA DELLA GERMANIA? SI', LO E'…" - VIDEO

(ANSA) - La Federcalcio tedesca (Dfb) e lo sponsor Adidas hanno reagito con un ironico e dinamico video alla marea di critiche che sui social ha accompagnato l'annuncio, fatto la settimana scorsa, che la nazionale di calcio ai prossimi Europei indosserà una maglia non più bianca come da tradizione ma prevalentemente rosa-ciclamino. Lo segnalano media quale il sito del settimanale Focus e la tv di sole notizie del primo canale pubblico Ard.

Il video, con un ritmo serrato, fa reagire in maniera ironica campioni della nazionale e una vecchia gloria come Rudi Voeller alle critiche circolate fin dopo prime indiscrezioni sul colore della nuova maglia, blu sul ventre ma "rosa" nella parte superiore, quella più visibile: "Nessuno vuole questa maglia", è "da donne" e "non è una maglia della Germania". A questa affermazione, in chiusura, il centrocampista Florian Wirtz replica "Sì, lo è". "Penso invece di sì", dice anche Voeller, l'attaccante campione del mondo 1990 (e per cinque anni della Roma), smentendo l'affermazione che quella nuova non sia una "maglia per leggende" del calcio.

La Dfb e la multinazionale tedesca di articoli sportivi Adidas avevano presentato le maglie giovedì scorso. A differenza di quella da trasferta, la maglia per le partite in casa è da sempre prevalentemente bianca e nell'immaginario collettivo dal 1954 associata fra l'altro a quattro titoli mondiali. Le nuove maglie saranno indossate già nelle prime partite dell'anno del Campionato Europeo, riferisce 'Focus': il 23 marzo in Francia e tre giorni dopo contro l'Olanda. (ANSA).

