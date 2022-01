"UNA MAMMA SI E’ MESSA A FARE UNA PIAZZATA E HA ACCUSATO CASSANO DI ESSERE NO VAX": CAROLINA MARCIALIS, MOGLIE DI FANTANTONIO, HA RIVELATO DI AVER CONTRATTO IL COVID E PER LA PRIMA VOLTA SI È ESPOSTA SUL TEMA DEL VACCINO RACCONTANDO L'EPISODIO AVVENUTO FUORI SCUOLA DEI FIGLI – “LA GENTE PARLA SENZA SAPERE, LEGGE COSE E NON CAPISCE UN CAZZO.. IL PROBLEMA È: OK PER IL COVID ABBIAMO IL VACCINO MA PER LA STUPIDITÀ?”

carolina marcialis cassano

Dopo Antonio Cassano, ricoverato per alcuni giorni in ospedale, anche la moglie Carolina Marcialis ha contratto il covid. La pallanuotista ha raccontato il suo stato di salute con alcune storie pubblicate su Instagram.

"Alla fine mi sono presa il Covid e ho avuto la polmonite" - ha raccontato Carolina ai suoi follower. "Mi sono guarita a casa e ora sono già pronta per ripartire a bomba", ha concluso lady Cassano che ha poi svelato come ha vissuto l'isolamento: "Io purtroppo la quarantena la vivo malissimo essendo una ragazza iperattiva per me stare chiusa in casa è un incubo infatti dimagrisco dallo stress...una pazza in pratica".

carolina marcialis

Lo sfogo di Carolina Marcialis

carolina marcialis

Sempre sui social, dove aver risposto a qualche domanda dei suoi follower, la Marcialis ha deciso esporsi per la prima volta sulla tematica relativa al vaccino: "Allora è un argomento scomodo, ma visto che ho una mia opinione te la dico.. credo che ognuno sia libero di vaccinarsi o meno non sono io che posso giudicare le scelte di una persona.

Certo che lanciare la monetina rischiando di morire avere la monetina vincente per vaccinarsi e sapere di prenderlo asintomatico o comunque in forma lieve lascio a te la risposta su cosa è meglio fare…detto ciò a proposito di questo invece vi racconto cosa ci è successa oggi a scuola.........", questo il pensiero della moglie di Cassano che ha voluto anche raccontare un episodio che è accaduto a lei e l'ex calciatore.

"Oggi io e mio marito siamo andati a prendere i bambini a scuola e una mamma si è messa a fare una piazzata davanti ad altre persone dicendo ad Antonio di non essere vaccinato..ecco credo che la cosa grave sia questa..la gente chel giudica, che parla senza sapere, che sente legge cose e non capisce un cazzo.. il problema è: ok per il covid abbiamo il vaccino ma per la stupidità?! - ha detto Carolina che ha poi aggiunto. "Ecco questo mi spaventa, mi spaventa che i miei figli possano crescere in un mondo di gente invidiosa cattiva che se può sputare sentenze lo fa!

carolina marcialis

Volete sapere com'è finita la storiella?! Io e Antonio siamo stati in silenzio (anche perché in una scuola di suore mi pareva male far scendere il cielo) ..ma in macchina purtroppo ho insaccato Antonio.. perché lui è limpido e parla sempre in buona fede e da troppa confidenza alle persone quando ti trovi a fare chiacchiere da bar (del tipo"ho paura del vaccino non voglio farlo" cose che penso abbiamo detto tutti all'inizio!!) devi stare attento con chi parli perchè ti ritrovi che hai detto che non lo fai e addirittura sei un NoVax.. ecco la cosa che più mi spaventa è questa.

