"MI HANNO TOLTO ANCHE LA MILZA E NON HO GLI ANTICORPI CHE IL MIO FISICO DOVREBBE PRODURRE" - TATHIANA GARBIN, CAPITANA DELL'ITALTENNIS FEMMINILE, PARLA DEL RARISSIMO TUMORE CHE L'HA COLPITA: "SONO STATE SETTIMANE DIFFICILISSIME, MA HO RISOLTO SENZA NECESSITÀ DI UNA TERZA OPERAZIONE E MI CONSIDERO FORTUNATA" - "LA MIA È UNA MALATTIA MOLTO RARA: NON POSSO PENSARE CHE IL FATO NON GIOCHI UN RUOLO. E HA COLPITO ME CHE, DA ATLETA, MI..."

Estratto dell'articolo di Gaia Piccardi per il Messaggero

tathiana garbin 7

Per Tathiana è stato un Natale diverso. «Riservato, ma non meno sentito: mi hanno tolto anche la milza e non ho gli anticorpi che il mio fisico dovrebbe produrre. Incontro i parenti con la mascherina, però la situazione richiedeva massime precauzioni. Quindi ho trascorso il Natale con mia moglie Ylenia, la mia famiglia, la persona che è rimasta sempre con me anche nei momenti più difficili, quando la sofferenza ti toglie qualsiasi lucidità».

tathiana garbin 6

[…] Un mese dopo il primo intervento per il tumore raro scoperto al ritorno dall’Open degli Stati Uniti […] Tathiana Garbin, 46 anni, veneta di Mestre, ex numero 22 della classifica del tennis (2007), capitana della Nazionale italiana femminile, era in panchina per la finale di Billie Jean King Cup persa con il Canada, l’impresa che le sue ragazze le hanno regalato per infonderle coraggio.

Qualche giorno dopo, infatti, una seconda operazione, seguita da complicazioni indesiderate che hanno riportato Garbin in ospedale: «Occlusione intestinale. È come se, finito un match durissimo e data la mano all’avversaria, l’arbitro fosse venuto a chiamarmi sotto la doccia: Tati, sei ancora 5-5 al terzo set, devi tornare in campo. Che fai? Accetti oppure rischi di perdere la partita».

Tathiana, la domanda più banale è anche la più sensibile: come sta?

tathiana garbin 5

«Meglio. L’Ospedale Cisanello di Pisa, dove sono stata operata tutte e due le volte (la prima dai professori Morelli e Di Candio, la seconda per un intervento molto complicato dal professor Lippolis), mi ha dimessa a ridosso del Natale, il vero regalo. Sono state settimane difficilissime, un percorso pieno di dolore ma può succedere: asportato il peritoneo, le aderenze a livello intestinale possono occludere l’intestino. Ho risolto senza necessità di una terza operazione, mi considero fortunata. Alla fine riesco sempre a uscirne in piedi».

tathiana garbin 3

Merito della tempra da atleta, anche.

«È una vita che mi preparo per una sfida così grande. Ma le sfide non le scegliamo, arrivano: bisogna essere pronti ad affrontarle. Aver giocato a tennis ad alto livello, e averlo insegnato (trasferire agli altri è un passaggio fondamentale), ha avuto un ruolo importante in questa vicenda.

Quando mi hanno diagnosticato lo pseudomixoma peritonei, il tumore che origina dall’appendice e che colpisce una persona su un milione, ero pronta: mentalmente e fisicamente. Sono tornata in campo per il match della vita, voglio essere d’esempio per le mie giocatrici. L’esempio è fondamentale».

tathiana garbin 8

Uno scambio di forza tra maestra e allieve: è stata questa la chiave della partita?

«In Billie Jean King Cup, a Siviglia, sono andate oltre le loro possibilità, scavando dentro se stesse per trovare energie inaspettate. Le ragazze sapevano, nei loro occhi ho visto la forza che cercavo. […] L’allenatore deve accompagnare, mai imporsi: ho cercato di dare loro le mie armi, perché andassero autonome per il mondo. E nel momento del bisogno, insieme alla Federtennis, mi hanno restituito tutto».

tathiana garbin 2

[…]Ha detto che le sfide non si scelgono. Quindi non crede in un destino individuale, Tathiana.

«Ho sempre pensato che la fortuna fosse l’occasione che incontra la preparazione. Sto cambiando idea, però. La mia è una malattia molto rara: non posso pensare che il fato non giochi un ruolo. E ha colpito me che, da atleta, mi curo tanto: dal sonno all’alimentazione, non ho mai lasciato nulla al caso. Eppure. La prevenzione è fondamentale, l’ho sempre fatta, se sei ben preparata puoi superare tutto. Il mio sport mi aiuta tanto. Anche a livello mentale: cerco di riportare tutto a un match di tennis. Però il dolore inenarrabile del sondino inserito da sveglia e la perdita secca di dieci chili di peso non hanno paragoni».

tathiana garbin 4

[…] Non ha mai pensato di tenere per sé la malattia? Perché la scelta di condivisione?

«Ci ho pensato tanto, la malattia spesso viene vissuta con vergogna e a Siviglia, in Billie Jean King Cup, era giusto che tutta la luce l’avessero le ragazze. Finito il torneo, mi sono convinta di poter dare un contributo alle persone in difficoltà: ho visto tanta sofferenza, e qualcuno che non ha reagito e non ce l’ha fatta. Ho iniziato a scrivere per aiutare me, per osservare da fuori cosa mi stava accadendo. Rileggermi, anche oggi, mi serve. Mi hanno scritto in tantissimi. Comunicare la malattia significa anche farsi aiutare: tendere la mano è un grande atto di coraggio».

[…]

tathiana garbin 1

Pochi giorni e siamo nel 2024, Tathiana. Cosa vede?

«Un ultimo esame istologico che mi permette di avere pensieri positivi e sensazioni buone. Nella visita del 15 gennaio l’oncologo mi dirà se le cure chemioterapiche sono state sufficienti: sembrerebbe di sì. È partito tutto dall’appendice senza alcuna familiarità tra i parenti anche se è vero che i miei fratelli l’appendice l’hanno tolta, quindi non abbiamo la controprova».[…]

ARTICOLI CORRELATI

TATHIANA GARBIN TATHIANA GARBIN TATHIANA GARBIN