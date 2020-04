23 apr 2020 10:32

"MI INCAZZO COME UNA BESTIA QUANDO SENTO I DISCORSI SUI CALCIATORI PRIVILEGIATI” – IL COMPAGNO CRISTIANO LUCARELLI: "NELL'IMMAGINARIO DELL’ITALIANO MEDIO UN GIOCATORE È SPOSATO CON LA VELINA, GIRA IN FERRARI E VA IN DISCOTECA. IL QUALUNQUISMO E' NOIOSO. IN C GUADAGNANO COME OPERAI E OGGI SONO IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA”...