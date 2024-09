"MI SENTO AFFOSSATO E DEMORALIZZATO DA QUESTO MILAN" - FABIO CAPELLO SCOGLIONATO DOPO LA DISFATTA DEI ROSSONERI CONTRO IL LIVERPOOL: "NON C’È NESSUN LEADER. LA PRIMA PALLA A LEAO GLIEL’HANNO DATA DOPO 20 MINUTI. HO MOLTA POCA FIDUCIA IN QUESTA SQUADRA" - BOBAN INCALZA FONSECA: "STA FACENDO PIÙ FATICA, COME MAI?", L'ALLENATORE RISPONDE: "IO RISPETTO TUTTE LE OPINIONI" E L'EX ATTACCANTE: "E CI MANCHEREBBE"

1. CAPELLO SCIOCCATO DAL MILAN: "MI SENTO AFFOSSATO". POI L'ATTACCO ALLA SQUADRA

Da www.corrieredellosport.it

FABIO CAPELLO

E' un Fabio Capello furioso quello che è apparso davanti alle telecamere Sky per commentare la brutta sconfitta del Milan di Paulo Fonseca contro il Liverpool all'esordio stagionale in Champions League: "Mi sento affossato e demoralizzato stasera avendo visto questo Milan incapace di reagire", ha detto l'ex tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport.

milan liverpool

"[…] senza coraggio non si va da nessuna parte. Giocano tutti ma non c’è nessun leader. Può essere Abraham il leader di questa squadra? E’ l’unico che ha provato a scuotere i suoi ed è appena arrivato. Stasera avevano un solo giocatore che poteva mettere in difficoltà il Liverpool ed era Leao e la prima palla gliel’hanno data dopo 20 minuti. Ma come si fa? […] Vi dico la verità, ho molta poca fiducia in questo Milan", ha concluso Capello.

2. BOBAN E IL DURO CONFRONTO IN DIRETTA TV CON FONSECA: "RISPETTA LE OPINIONI? CI MANCHEREBBE..."

Estratto da www.corrieredellosport.it

zvonimir boban 3

Zvonimir Boban prima, Fabio Capello poi. Lo studio di Sky Sport non è stato tenero con il tecnico del Milan Paulo Fonseca, intervenuto dopo il ko contro il Liverpool in Champions League. L'allenatore, visibilmente deluso dopo la brutta sconfitta all'esordio stagionale in Champions e i fischi di San Siro dopo il triplice fischio è stato incalzato dalle domande delle due ex colonne rossonere in studio, visibilmente deluse dalla prestazione della squadra in campo. Il primo a parlare è stato Capello[…]

PAULO FONSECA

Poi è intervenuto Boban che ha rincarato la dose: "Mister, lei ha fatto una lettura onesta ed è l’unica via per migliorare. Lei ha giocato a quattro in difesa a Roma ed era un orologio quasi perfetto. Qua invece sta facendo tanta più fatica, come mai? Rijnders non è un sei ma un otto. Loftus-Cheek non è un dieci ma un otto: non può pensare di fare con loro due il 4-3-3. Sta pensando di fare dei cambiamenti o vuole continuare così?", la domanda di Boban. "Io rispetto tutte le opinioni", ha risposto Fonseca. "E ci mancherebbe", la secca replica di Boban con il sorriso sulle labbra.

FABIO CAPELLO fonseca zvonimir boban milan liverpool milan liverpool FABIO CAPELLO FABIO CAPELLO