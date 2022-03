28 mar 2022 14:25

"MI SENTO DI NUOVO UN CALCIATORE. SONO FELICE DI ESSERE TORNATO E QUESTO È UN OTTIMO INIZIO" - A NOVE MESI DALL'ARRESTO CARDIACO, CHRISTIAN ERIKSEN È TORNATO IN CAMPO CON LA DANIMARCA E HA SEGNATO A DUE MINUTI DALL'INGRESSO - "È MOLTO BELLO RITORNARE IN CAMPO, NON VEDEVO L’ORA. NON AVREI POTUTO AVERE UN INIZIO MIGLIORE" - VIDEO