"MI VERGOGNO PER VOI", LA FIGLIA DI MIHAJLOVIC CONTRO I LEONI DA TASTIERA DOPO GLI INSULTI SOCIAL AL PADRE CHE STA PER LA SECONDA VOLTA COMBATTENDO LA BATTAGLIA CONTRO LA LEUCEMIA: "QUELLO CHE SCRIVETE È RACCAPRICCIANTE. VOLETE INSULTARE MIO PADRE DAL PUNTO DI VISTA LAVORATIVO? SIETE LIBERISSIMI DI FARLO. CI MANCHEREBBE. MA QUANDO POI SI TRATTA DI SALUTE, NO. NON LO ACCETTO PIÙ, RICORDATEVI CHE…”

Luca Aquino per gazzetta.it

Sinisa MIhajlovic con la figlia Viktorija

Un brutto avvio di stagione del Bologna, con due soli punti nelle prime quattro giornate e i fischi che hanno accompagnato la squadra all'uscita dal campo giovedì sera dopo la partita con la Salernitana, sta generando parecchio malumore in città. Anche Sinisa Mihajlovic è finito nel mirino, ma purtroppo dalla sfera esclusivamente tecnica qualcuno sui social si è lasciato andare a incommentabili e orrende affermazioni che toccano il privato del tecnico. Come noto, l'allenatore serbo sta per la seconda volta combattendo la battaglia contro la leucemia.

LA REAZIONE

A reagire in maniera forte, con un lungo post su Instagram, è stata la figlia Viktorija. "Non scrivo mai queste cose sui social, non ho mai perso tempo con persone che si nascondono dietro a una tastiera per sfogare tutta la loro frustrazione. Ma credo che quando il limite viene raggiunto e addirittura oltrepassato, qualcosa vada detto. Non trovo giusto mischiare il lavoro alla vita privata. Volete insultare mio padre dal punto di vista lavorativo? Siete liberissimi di farlo. Ci mancherebbe.

mihajlovic

Ma quando poi si tratta di famiglia, di salute e di tante altre cose che ho letto, no. Non lo accetto più. Quello che scrivete è raccapricciante, ricordatevi che stiamo parlando di un uomo, di un padre. Ricordatevi che ci sono di mezzo dei ragazzi che potrebbero leggere quello che scrivete e rimanerne colpiti. E io mi vergogno per voi".

VIKTORIJA MIHAJLOVIC viktorija mihajlovic 1 viktorija mihajlovic viktorija mihajlovic 2 victorija mihajlovic