"MICHAEL JORDAN DICEVA A MADONNA CHE AVREBBE POTUTO SODDISFARLA MEGLIO DI PIPPEN, MA LEI…”– LA RIVELAZIONE DI JOHNNY BACH, EX VICE ALLENATORE DEI CHICAGO BULLS NEGLI ANNI 90: “JORDAN HA CERCATO DI SEDURRE MADONNA, CHE PERÒ LO HA RIFIUTATO PER STARE CON IL SUO AMICO SCOTTIE PIPPEN. OGNI VOLTA CHE ANDAVAMO A LOS ANGELES, MADONNA ANDAVA A PRENDERLO CON UNA LIMOUSINE CHE AVEVA UNA VASCA IDROMASSAGGIO..."

madonna

Da www.corrieredellosport.it

Johnny Bach, ex vice allenatore dei Bulls negli anni '90, ha recentemente parlato di quella fantastica squadra di Chicago (una delle migliori della storia) rivelando anche particolari aneddoti relativi a Scottie Pippen, Madonna e Michael Jordan.

La popolare cantante, infatti, ha avuto una breve relazione con Pippen e questo rapporto avrebbe causato grande gelosia in Jordan. Come racconta Bach: "Michael ha cercato di sedurre la pop star, che però lo ha rifiutato per stare con il suo amico. Pippen aveva tantissime ragazze ad aspettarlo ovunque andassimo.”

jordan pippen

“Madonna, ogni volta che andavamo a Los Angeles, andava a prenderlo addirittura con una limousine che aveva una vasca idromassaggio. Michael le diceva che avrebbe potuto soddisfarla meglio di Pippen ma Madonna rispondeva: "Non c'è nessuna possibilità"".

jordan pippen 2 scottie pippen and michael jordan michael jordan scottie pippen first game madonna madonna in intimo gaultier a cannes 1991 madonna in lingerie 5 madonna in lingerie madonna in lingerie madonna madonna mtv vma 2021 madonna justify my love 1 madonna 4 madonna justify my love madonna 5 madonna 6 madonna madonna madonna 8 madonna 2 madonna madonna madonna madonna in piscina il compleanno di madonna 34