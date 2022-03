7 mar 2022 10:56

"IL MILAN È ALLA PARI CON L'INTER" - SCONCERTI: "È STATO IL MIGLIOR MILAN DELLA STAGIONE. POCHE VOLTE HO VISTO UN NAPOLI COSÌ SOFFOCATO, IN DIFFICOLTÀ A COSTRUIRE GIOCO" - "LA SQUADRA DI SPALLETTI SI FERMA SULL'INDISTINTO, HA DATO TUTTO MA NON HA AVUTO NIENTE DI PIÙ FORTE CHE GLI FACESSE PRENDERE LA PARTITA. CI SONO LIMITI CHE ADESSO SONO PIÙ EVIDENTI: IL NAPOLI HA FATTO 9 PUNTI MENO CONTRO LE PRIME SETTE DEL CAMPIONATO. IL MILAN È A 21 IN 10 GARE"