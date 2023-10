17 ott 2023 17:30

"MIO ZIO NON È L’INFORMATORE DI CORONA. HA UN ALLEVAMENTO DI VONGOLE" (E GIA' C'HA I SUOI PROBLEMI COL GRANCHIO BLU) - LO SFOGO DI DAVIDE SANTON, INDICATO DA ALCUNI COME LA FONTE DI "FURBIZIO" SUL CASO SCOMMESSE: "SE DICE CHE IL SUO INFORMATORE È LO ZIO DI UN EX CALCIATORE DELL’INTER DI MOURINHO CHE SI È TRASFERITO ALLA ROMA, È CHIARO CHE I TIFOSI PENSANO A ME, MA IO NON C’ENTRO NIENTE" - PER "LA VERITA'" L'IDENTIKIT DELLA FONTE CORRISPONDEREBBE A QUELLO DI ANTONIO ESPOSITO, EX NERAZZURRO, CHE DURANTE LA SUA ESPERIENZA ALLA ROMA E' STATO ACCANTO A ZANIOLO COME FACTOTUM…