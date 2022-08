"IL MONDIALE IN QATAR? PREFERISCO STARE A CASA" - L'EX CAPITANO DELLA NAZIONALE TEDESCA, PHILIPP LAHM, SPIEGA LE RAGIONI DEL BOICOTTAGGIO: "I DIRITTI UMANI DEVONO AVERE UN RUOLO MAGGIORE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI. I DIRITTI UMANI, LE DIMENSIONI DEL PAESE... TUTTO QUESTO, A QUANTO PARE, NON È STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE. E I GIOCATORI NON POSSONO FARE FINTA DI NON SAPERLO…"

Philipp Lahm, ex capitano della Nazionale tedesca, non farà parte della delegazione diretta in Qatar per i Mondiali invernali: ecco le parole rilasciate a Kicker.

"Non farò parte della delegazione e non ho intenzione di fare la trasferta da tifoso. Preferisco stare a casa. I diritti umani devono avere un ruolo. Un ruolo maggiore nell'assegnazione delle manifestazioni. Non dovrebbe succedere di nuovo in futuro. I diritti umani, le dimensioni del Paese... tutto questo, a quanto pare, non è stato preso in considerazione. E i giocatori non possono fare finta di non saperlo".

