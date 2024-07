26 lug 2024 20:30

"IL MONDO CI GUARDA, APRIAMO I GIOCHI" - CON LE PAROLE DI MACRON AL VIA UNA CERIMONIA INAUGURALE PER VESCICHE DI FERRO DELLA DURATA MONSTRE DI 4 ORE - DOPO UNA GIORNATA DI CAOS PER I SABOTAGGI DEI TRENI, INIZIA LA PARATA LUNGO LA SENNA CON LE CAMPANE DI NOTRE DAME CHE TORNANO A SUONARE DOPO L'INCENDIO E MATTARELLA CHE CERCA RIPARO DALLA PIOGGIA - LO SHOW DI LADY GAGA (IN ATTESA DEL DUETTO CON CELINE DION) – TRA I 320MILA SPETTATORI ANCHE MICK JAGGER, LEBRON JAMES, SNOOP DOGG; ARIANA GRANDE, LA DIRETTRICE DI VOGUE ANNA WINTOUR, IL FIGLIO DEL VENTO CARL LEWIS, BORIS BECKER E STEFANO ACCORSI, ORMAI UNA VIA DI MEZZO TRA SILVIO E PAOLO BERLUSCONI – VIDEO