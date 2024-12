"NASSER AL KHELAIFI NON VOLEVA VEDERMI GIOCARE. FORSE GLI PIACEVA PIÙ MIA MOGLIE DI ME..." - L'EX CALCIATORE DEL PSG, JESÉ RODRIGUEZ, SVELENA CONTRO IL SUO VECCHIO PRESIDENTE: "A PARIGI MI HANNO TRATTATO MALISSIMO. SONO RIMASTO KO PER DUE MESI PER APPENDICITE E IN INVERNO MI HANNO DETTO CHE DOVEVO ANDARE VIA" - LO SPAGNOLO, CHE HA ANCHE GIOCATO PER IL REAL MADRID E LA SAMPDORIA, HA ANCHE RIVELATO CHE ALCUNI CALCIATORI PRENDEVANO SOSTANZE ILLEGALI PER RENDERE AL MEGLIO…

Che fine ha fatto Jesé Rodríguez? Il classe 1993 che in passato ha vestito le maglie di Real Madrid, PSG e anche Sampdoria si è raccontato in un'intervista con lo youtuber "Mowlihawk" nel suo programma "Batmowli". Un'occasione per parlare di tante cose, dei suoi compagni di viaggio come Cristiano Ronaldo, Mourinho, Ancelotti e della pessima esperienza al PSG in cui per così dire non ha avuto feeling col patron Al-Khelaifi, più interessato forse alla sua signora che al giocatore.

JESÉ RODRIGUEZ RACCONTA LA SUA CARRIERA, E I RAPPORTI AL REAL CON MOURINHO E ANCELOTTI

La chiacchierata è iniziata con una rivelazione sul marcio presente nel calcio, con tanti colleghi che per giocare e rendere prendevano anche sostanze illecite, senza che niente uscisse pubblicamente. […]

L'INFORTUNIO AL GINOCCHIO SPARTIACQUE DELLA CARRIERA

Il grave infortunio al ginocchio è stato lo spartiacque della sua carriera anche alla luce delle complicazioni: "Florentino mi portò dal miglior chirurgo della Germania. Ma quando ho preso l'infezione e ho dovuto farmi ‘pulire' il ginocchio due volte, ho detto: ‘È finita'". Le cose lì hanno iniziato a complicarsi e così è iniziato il suo girovagare, con il trasferimento al PSG. […]

L'INCUBO AL PSG, ZERO RAPPORTI CON IL PRESIDENTE

Le cose non sono andate per il meglio però: "Mi hanno trattato malissimo e lì ho capito che il Real Madrid è il club migliore del mondo. l PSG ho esordito dando l'assist del gol vincente nella prima partita ma poi sono rimasto ko per due mesi per appendicite e in inverno mi hanno detto che dovevo andare via. Ho detto a Emery che mi sentivo preso in giro. Al Khelaifi? Il presidente non voleva nemmeno vedermi giocare. Non so se gli piaceva più mia moglie (la modella e influencer Aurah Ruiz), che me. Non mi hanno dato alcuna spiegazione". […]

