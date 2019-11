"NINJA" DA ORGASMO! 1 GOAL E 3 ASSIST: UNO STRATOSFERICO NAINGGOLAN TRASCINA IL CAGLIARI CHE RIFILA 5 PERE ALLA VIOLA E VOLA AL TERZO POSTO - RADJA È STATO DOMINANTE SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA: HA RINCORSO TUTTI, MOSTRANDO UNA INVIDIABILE CONDIZIONE FISICA (NONOSTANTE LE SERATE IN DISCOTECA) - IL TECNICO MARAN PROMETTE: "MI FACCIO UN TATUAGGIO COI 4 MORI SE ARRIVIAMO IN EUROPA"- VIDEO

Da goal.com

Ricordate il Radja Nainggolan visto la scorsa stagione con la maglia dell'Inter? Bene, dimenticatelo. Il centrocampista belga è rinato a Cagliari, sotto tutti i punti di vista. Anche oggi, nella larga vittoria contro la Fiorentina per 5-2, ha letteralmente trascinato la sua squadra.

Nel corso delle ultime partite aveva già illuminato la scena, con goal e assist, ma oggi Nainggolan si è veramente superato: nei cinqgue goal del Cagliari ha firmato tre assist (uno più bello dell'altro) ed un goal, anch'esso a dir poco spettacolare, con un tiro di destro dai 20 metri.

La partita di Nainggolan è stata dominante sotto tutti i punti di vista: ha rincorso tutti, mostrando una condizione fisica che probabilmente non si vedeva da un paio d'anni, ma era costantemente anche in appoggio dei due attaccanti.

MARAN: MI FACCIO TATUAGGIO COI 4 MORI SE ARRIVIAMO IN EUROPA

Da Un Giorno da Pecora

“Se mi farei un tatuaggio coi quattro mori, alla Nainggolan, nel caso il mio Cagliari quest'anno arrivasse in Europa? Quello si potrebbe fare, assolutamente si, ci penseremo. Mi sono ripromesso di non andare così oltre, però si fa qualsiasi cosa per raggiungere risultati straordinari”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Rolando Maran, allenatore del Cagliari Calcio. Come valuta l'episodio avvenuto a Napoli, con il presidente che chiede il ritiro e la squadra che torna a casa? “E' una situazione strana, nuova, diversa. Farsi gli affari a casa degli altri però non è bello, bisogna esser dentro per giudicare e io non mi permetto di farlo”.

Questa settimana ci sono state grandi polemiche per l'episodio di razzismo subito da Mario Balotelli. Lei crede sia giusto sospendere le partite quando ci sono cori discriminatori? “Oggi abbiamo i mezzi per colpire le entità, quando ci sono, senza arrivare a tanto. Tuttavia se serve, se i numeri sono alti, va fatto anche questo. Dobbiamo agire su questo per salvaguardare il calcio e i tifosi”. Azzardando un parallelo tra calcio e politica, secondo lei in attacco sarebbe meglio schierare uno come Salvini oppure come Di Maio? “Io gioco con due punte, quindi...”, ha scherzato a Rai Radio1 Maran.

