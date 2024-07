"NON CONTA ESSERE BELLI, MA VITTORIOSI. AVETE VISTO L’ITALIA COSA HA FATTO? NON E' STATA BELLA E NON HA NEANCHE VINTO" - IL CENTROCAMPISTA FRANCESE ADRIEN RABIOT RISPONDE A CHI GLI FA NOTARE COME LA FRANCIA SIA ARRIVATA AI QUARTI SENZA BRILLARE CON UNA FRECCIATA CONTRO GLI AZZURRI CITANDO IL SUO EX ALLENATORE ALLA JUVE, MAX ALLEGRI: "LO DICE ANCHE LUI, L'IMPORTANTE E' IL RISULTATO" - LE UNICHE TRE RETI SEGNATE DAI "BLEUS" IN GERMANIA SONO I DUE AUTOGOL CONTRO AUSTRIA E BELGIO E UN RIGORE DI MBAPPE'… - VIDEO

Ce l’abbiamo fatta! Possiamo considerare Rabiot già lontanissimo da Torino. Ha fatto un passo falso elogiando Allegri, ora il bot di Giuntoli sta già cestinando in automatico la proposta di rinnovo salvata nel computer pic.twitter.com/J005rkYjAP — Señor Scott (@DucadiMolinelli) July 1, 2024

Estratto di Maurizio De Santis per www.fanpage.it

"Non conta essere belli, lo dice anche Allegri". Se qualcuno si chiede come abbia fatto la Francia a qualificarsi ai quarti di Euro 2024 senza segnare gol su azione troverà nelle parole di Adrien Rabiot una risposta molto chiara. Alla fine è il risultato l'unica cosa che conta.

Il centrocampista dei transalpini – in scadenza di contratto con la Juve e ancora non del tutto certo del suo futuro – mostra di aver appreso in pieno la lezione e la usa come argomentazione per mettere la sordina al brusio di obiezioni che gli arrivano anche dai media italiani. Anzi, a chi proprio insiste nel fargli notare come Les Bleus non abbiano brillato contro il Belgio replica secco: "Hai visto l’Italia cosa ha fatto? Non sono stati belli e non hanno neanche vinto".

Numeri alla mano, il cammino dei ‘galletti' in Germania è stato tutt'altro che […] agli ottavi sono giunti senza mai aver segnato su azione. Nei gironi hanno battuto l'Austria su autogol di Wober (1-0), non sono andati oltre lo 0-0 con l'Olanda, hanno pareggiato (1-1) con la Polonia grazie al rigore di Mbappé e, infine, hanno superato il Belgio approfittando di una sfortunata deviazione di Vertonghen su conclusione nemmeno irresistibile di Kolo Muani a pochi minuti dalla fine.

"Abbiamo fatto comunque una buona partita ed è giusto che siamo nei quarti. Non conta essere belli ma vittoriosi e noi siamo orgogliosi per come abbiamo giocato". […]

Ultima riflessione dedicata al suo rapporto con la Juventus, al contratto scaduto, alla proposta di rinnovo che è stata fatta ma alla quale il calciatore non ha ancora risposto. Resta oppure va altrove? Su di lui c'è l'interesse del Milan. Ma Rabiot è determinato anche nelle parole che usa per smorzare questi argomenti. "Sono concentrato sull'Europeo con la mia Nazionale e vedremo cosa succederà dopo. Non ho voglia di parlare di questo. Il mio focus è al 100% qui, poi ovviamente sono sempre in contatto con la società".

