"NON CREDO CHE CRISTIANO VADA IN ARABIA, PENSO CHE VOGLIA RESTARE A GIOCARE AD ALTISSIMI LIVELLI" - CARLO ANCELOTTI SUL FUTURO DI CRISTIANO RONALDO: "IL DUALISMO TRA LUI E MESSI HA DATO MOTIVAZIONE A ENTRAMBI, HANNO TENUTO ALTA LA COMPETIZIONE GIOCANDO BENISSIMO E FACENDO TANTI GOL. RONALDO NON CI È RIUSCITO MA HA FATTO UNA CARRIERA INCREDIBILE" - MA DALLA SPAGNA SONO SICURI CHE CR7 SIA PRONTO A FIRMARE PER L'AL-NASSR: L'ULTIMO INDIZIO SAREBBE…

ANCELOTTI RONALDO

1. ANCELOTTI: "NON PENSO CHE CRISTIANO RONALDO VADA IN ARABIA. VUOLE COMPETERE ANCORA"

Lorenzo Di Benedetto per www.tuttomercatoweb.com

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato a Radio Rai per commentare il Mondiale in Qatar, che si è concluso ieri con la vittoria dell'Argentina sulla Francia, e non solo. Queste le sue parole: "Alla fine è stato un bel Mondiale, terminato con una bellissima finale. L'Argentina è stata la squadra che pur iniziando male è poi riuscita a trovare convinzione, guidata da un Messi fantastico".

cristiano ronaldo ancelotti

Accetterebbe di fare il ct del Brasile?

"Quello che sarà il futuro non lo so, per ora vivo alla giornata, mi trovo bene al Real Madrid e abbiamo tanti obiettivi da raggiungere quest'anno. Ci sarà tempo per pensare a quello che sarà il mio futuro. Ho un contratto fino al 2024 e fino a quel momento se il Real non mi manderà via io non mi muoverò".

ronaldo

Quali novità ha portato l'Argentina?

"Ha vinto per due motivi: ha giocatori bravi e forse il migliore. Poi i nuovi come Julian Alvarez o Enzo Fernandez hanno dato tanto dal punto di vista dell'attitudine. Scaloni non ha inventato niente di nuovo, è stato bravo e ha dato organizzazione difensiva per supportare i grandi attaccanti che ha a disposizione. Francia e Argentina non hanno avuto paura di difendersi e alla fine sono arrivati fino in finale".

Che consiglio darebbe a Cristiano Ronaldo?

"Il dualismo tra lui e Messi ha dato motivazione a entrambi, hanno tenuto alta la competizione giocando benissimo e facendo tanti gol. Messi ha terminato la carriera con il Mondiale, Ronaldo non ci è riuscito ma ha fatto una carriera incredibile. Non so quale sarà il suo futuro, ma penso che voglia restare a giocare ad altissimi livelli. Per questo non penso che il mondo arabo possa fare per lui, vuole continuare a competere".

cristiano ronaldo.

2. RONALDO, C'È UN INDIZIO DECISIVO CHE SVELA IL SUO FUTURO

Da www.corrieredellosport.it

Cristiano Ronaldo è un disoccupato di lusso, ma ancora per poco. Dalla Spagna, infatti, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni che confermerebbero le voci pre-Mondiali. Ovvero di un imminente trasferimento del talento portoghese nel campionato dell’Arabia Saudita.

FOTOMONTAGGIO DI CRISTIANO RONALDO CON LA MAGLIA DELL AL NASSR

Ha lasciato Madrid

Dopo aver vissuto l’eliminazione con il Portogallo, Cristiano Ronaldo era tornato immediatamente al lavoro nel centro sportivo del Real Madrid. Ma il fuoriclasse da qualche giorno non si vede più a Valdebebas perché nelle ultime ore si sarebbe trasferito a Dubai in attesa di recarsi in Arabia Saudita per incontrare i dirigenti dell’Al Nassr. Per Ronaldo è pronto un contratto triennale fino al 2025. La cifra fa tremare i polsi: 500 milioni.