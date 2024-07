"NON ERA QUELLO CHE VOLEVO, PER ME È UNA DELUSIONE ENORME” - SIMONA QUADARELLA CHIUDE AL QUARTO POSTO I 1500 STILE LIBERO – “E’ STATA UNA GARA MOLTO FATICOSA, ALLA FINE LE GAMBE MI STAVANO SCOPPIANDO. C'ERA FORSE TROPPA TENSIONE. L'HO VISSUTA COME LA GARA PIÙ IMPORTANTE DELLA MIA VITA, PERCHÉ NON SO COME ARRIVERÒ ALLA PROSSIMA OLIMPIADE. ERA LA MIA ULTIMA CARTUCCIA ED È ANDATA COSÌ…” – CECCON RESTA FUORI DALLA FINALE DEI 200 DORSO - VIDEO

dopo il “ma veramente?” detto a Benedetta Pilato, Elisabetta Caporale si dimostra ancora una volta senza alcuna empatia difronte a una delusa e provata Simona Quadarella per il quarto posto nei 1500mt.#giochiolimpici #Paris2024 pic.twitter.com/Ia5OMoYA10 — clarissa insolia (@avvclarinsolia) July 31, 2024

Da gazzetta.it

Non arriva la medaglia nei 1500. Dopo il bronzo di Tokyo negli 800 sl che aveva fatto seguito al quinto posto nei 1500, Simona Quadarella non riesce a sfatare il tabù della lunga distanza e rimane al quarto posto in 15'44"05 (ai Mondiali di Doha quest'anno aveva vinto l'oro con 15'46"99) dietro all'irraggiungibile Katie Ledecky che fa gara a se sin dalle prime bracciate e stabilisce anche il nuovo record olimpico in 15'30"02.

La nuotatrice romana invece si misura per metà gara con la francese Kirpichnikova che poi allunga e va a prendersi l'argento in 15'40"35 e poi duella spalla a spalla con la tedesca Gose che non la molla per tutta la gara e la supera negli ultimi 100m in 15'41"16. Come a Tokyo cercherà di rifarsi negli 800 sl di sabato

"Ho lottato tantissimo, è stata una gara molto faticosa, ma sono sincera per me è una delusione enorme - dice l'atleta romana -. Ho dato tutto quello che poteva ma alla fine le gambe mi stavano scoppiando. Le altre hanno tirato tantissimo, ho anche fatto un buon tempo ma non è bastato. Mi dispiace, c'è stata una battaglia contro due atlete che nelle ultime gare avevo sempre battuto. Io mi sentivo abbastanza bene e forse per questo mi dispiace molto", ha aggiunto. "C'era forse troppa tensione. L'ho vissuta come la gara più importante della mia vita, perché non so come arriverò alla prossima Olimpiade. Era la mia ultima cartuccia ed è andata così. Non era quello che volevo. Ora vediamo gli 800, ma non li sento come i 1500"

