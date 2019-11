27 nov 2019 12:33

"NON GIOCHIAMO!", LA CLAMOROSA REAZIONE DEL CATANIA DOPO L’AGGRESSIONE ALL’AD PIETRO LO MONACO – IL DIRIGENTE E’ STATO AGGREDITO DA ULTRAS ETNEI SUL TRAGHETTO – LA SQUADRA PER PROTESTA NON GIOCHERA’ IL MATCH DI COPPA ITALIA DI C - LA SOCIETÀ: "GESTO VILE E VERGOGNOSO…”