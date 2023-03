"NON HO LA TESTA" - PAUL POGBA SCONSOLATO DOPO LE VISITE MEDICHE AL JMEDICAL, CHE HANNO CONFERMATO L'INFORTUNIO - IL FRANCESE È ORMAI TORMENTATO DAI PROBLEMI FISICI: L’ULTIMA PARTITA GIOCATA DAL PRIMO MINUTO RISALE AL 19 APRILE DELLO SCORSO ANNO, AL MANCHESTER UNITED, DA QUELLA SERA HA COLLEZIONATO 35 MINUTI IN TRE PARTITE (QUASI 200 MILA EURO AL MINUTO PER I BIANCONERI) - LA JUVENTUS SI TROVA A UN BIVIO...

Estratto dell'articolo di Domenico Marchese per “la Repubblica”

Dopo essere tornato in campo e avere toccato il cielo con un dito, oggi Pogba è un uomo disperato. […] Pogba ha perso le giocate in infermeria e rischia di scomparire un po’ alla volta anche dal cuore dei tifosi. Ma ad essere cambiato è soprattutto lui. Ieri mattina, ciondolando verso il J Medical dove si sarebbe poi sottoposto agli esami, aveva il viso eroso dalla tensione e dall’ansia. Sabato, calciando le punizioni al termine dell’allenamento, ha rivissuto ancora una volta l’incubo: una fitta, l’ennesima nella sua tormentata carriera, la bandiera bianca alzata. Un altro stop muscolare, un’altra conferma della sua fragilità.

Mentre entrava in auto, ai tifosi che gli chiedevano una foto ha risposto con lo sguardo basso e la voce flebile: «Non ho la testa». Stesso atteggiamento tenuto con i compagni e gli amici.[…] A far sprofondare nel vortice Pogba è stato l’ultimo atto dell’infinita serie di errori, di scelte sbagliate, di infortuni che lo hanno tormentato negli anni più recenti. E se la sfortuna ci ha messo del suo, anche Pogba non è esente da errori che rendono ancora più grande il suo senso di colpa: contro il Friburgo non è stato convocato per un ritardo in ritiro.

Senza dimenticare che i problemi fisici si sono trasformati in calvario anche per le scelte sul percorso di cura — legittime, per carità — e per i consiglieri improvvisati che gli hanno complicato la strada. […] L’ultima partita giocata dal primo minuto risale al 19 aprile dello scorso anno, quando vestiva la maglia dello United: dieci minuti, poi l’infortunio al polpaccio.

Da quella sera il Polpo è riuscito a collezionare solo 35’ in tre sfide, tra Premier League e Serie A: ai bianconeri ogni minuto passato in campo è costato finora 199.619 euro, 3,49 milioni a partita. […] Anche se volesse, liberarsi del suo contratto non sarebbe semplice per la Juventus: il quadriennale firmato usufruisce dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita e liberarsene dopo un anno significherebbe gettare al vento quanto risparmiato. […]

