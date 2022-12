"NON MI ASPETTAVO TUTTA QUESTA GRANDE ATTENZIONE. OGNI GARA È DIVENTATA UNO SHOOTING FOTOGRAFICO" - IVANA KNOLL, LA SEXY TIFOSA CROATA AL CENTRO DEI RIFLETTORI IN QATAR PER I SUOI VESTITINI CHE LASCIANO POCO ALL'IMMAGINAZIONE (E PER I QUALI HA RISCHIATO L'ARRESTO): "SEGUO SEMPRE LA CROAZIA, SIN DAL MONDIALE IN BRASILE. TUTTO È PARTITO IN RUSSIA CON UNA FOTO CHE È DIVENTATA VIRALE NELLA GARA CONTRO LA NIGERIA " - "CHI È IL MIO PREFERITO? LUKA MODRIC!" - FOTO BOMBASTICHE!

ivana knoll 7

Marco Conterio per www.tuttomercatoweb.com

Ivana Knoll è al centro dell'attenzione anche in Qatar. E i motivi sono ben visibili e chiari: l'ex miss croata è sotto i riflettori del Mondiale perché, sugli spalti, al seguito della Nazionale, non manca di presentarsi con abiti che lasciano poco spazio all'immaginazione. Diventata celebre in Russia al Mondiale, la starlet croata, oggi Influencer, al Mondiale qatariota è un caso poiché senza timori è sugli spalti degli stadi nonostante le raccomandazioni d'inizio mondiale delle autorità sull'abbigliamento delle donne.

'Rischia l'arresto o l'interdizione dai luoghi pubblici', hanno titolato negli scorsi giorni alcuni quotidiani a riguardo sulla Knoll. "Non mi aspettavo tutta questa visibilità -spiega direttamente dal Qatar la modella e influencer croata in esclusiva per Tuttomercatoweb.com- ma... Va bene così. Lo capisco, anche se ripeto che non mi aspettavo questa visibilità di portata Mondiale".

ivana knoll 6

Per la Croazia sei diventata una presenza fissa sugli spalti tanto quando le sue stelle in campo

"La seguo sempre, sin dal Brasile, sin dal Mondiale. La faccio sempre, quando ho tempo e ne ho la possibilità: al Mondiale, agli Europei, ma cerco di essere quasi sempre presente".

Fin dove speri di seguire la Nazionale?

"Beh... Come in Russia: mi aspetto di andare in finale e di sfidare la Francia anche lì per una rivincita".

In Qatar sei diventata un'icona, la più fotografata sugli spalti

ivana knoll 5

"Anche in Russia: tutto è partito lì, nella gara contro la Nigeria, in una foto che è diventata virale ma... Non mi aspettavo che diventasse qualcosa di così grande come di fatto è. Ogni gara è uno shooting ma mi piace".

Dicevi della Croazia: credi davvero alla finale?

"Certo che lo penso, noi croati sorpendiamo sempre"

Il preferito?

"Luka Modric, senza dubbio".

ivana knoll 3 ivana knoll 6 IVANA KNOLL IVANA KNOLL ivana knoll 5 ivana knoll 11 ivana knoll 4 ivana knoll 3 ivana knoll 2 ivana knoll 1 ivana knoll 9 ivana knoll 8 ivana knoll 7 ivana knoll 10 ivana knoll 1 ivana knoll 13 ivana knoll 12 ivana knoll 2 ivana knoll 14 ivana knoll 15 ivana knoll 4