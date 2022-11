"NON MI ESIBIRÒ AI MONDIALI. ANDRÒ IN QATAR SOLO QUANDO AVRÀ RISPETTATO TUTTI GLI IMPEGNI SUI DIRITTI UMANI" - LA CANTANTE DUA LIPA SNOBBA LA CERIMONIA DI APERTURA DELLA COPPA DEL MONDO: "NON SONO MAI STATA COINVOLTA IN UNA TRATTATIVA PER FARLO. FARÒ IL TIFO PER L'INGHILTERRA DA LONTANO" - ANCHE IL CENTROCAMPISTA PORTOGHESE BRUNO FERNANDES SI SCAGLIA CONTRO L'ORGANIZZAZIONE DEL MONDIALE...

dua lipa 8

1. DUA LIPA: "NON MI ESIBIRÒ AI MONDIALI, IN QATAR SOLO QUANDO AVRÀ RISPETTATO I DIRITTI UMANI"

Da www.repubblica.it

Dua Lipa non si esibirà in occasione della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. In una storia pubblicata su Instagram la 27enne cantante britannica da milioni di follower ha spiegato che non c'è stata alcuna trattativa per una sua presenza alla rassegna iridata e ha ribadito che non visiterà il Qatar fino a quando non migliorerà la situazione dei diritti umani.

Dua Lipa 2

DUA LIPA: "TIFERÒ INGHILTERRA DA LONTANO"

"Ci sono state molte speculazioni circa la possibilità che mi esibisca alla cerimonia d'apertura del campionato del mondo in Qatar", scrive Dua Lipa. "Non mi esibirò e non sono mai stata coinvolta in una trattativa per farlo. Farò il tifo per l'Inghilterra da lontano e non vedo l'ora di visitare il Qatar quando avrà rispettato tutti gli impegni sui diritti umani presi quando ha vinto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo".

2.BRUNO FERNANDES: "TANTE PERSONE SONO MORTE PER COSTRUIRE GLI STADI, NON DOVREBBE ACCADERE"

Michele Pavese per www.tuttomercatoweb.com

BRUNO FERNANDES

Bruno Fernandes sarà uno dei protagonisti del Mondiale in Qatar. Il fantasista del Manchester United, in un'intervista a Sky Sports UK, ha dichiarato: "Abbiamo visto cosa è successo nelle ultime settimane e mesi. Tante persone che sono morte durante la costruzione degli stadi. Non siamo contenti di questo. Vogliamo che il calcio sia per tutti, che tutti siano inclusi e coinvolti nella Coppa del Mondo. Penso che questo genere di cose non dovrebbe mai accadere. La Coppa del Mondo non è solo calcio, è una festa per i tifosi e i giocatori, e una gioia da vivere".

dua lipa 9 BRUNO FERNANDES BRUNO FERNANDES dua lipa 6 dua lipa 7 dua lipa 11 dua lipa 12 dua lipa 3 dua lipa 5 il post di dua lipa dove smentisce la sua presenza ai mondiali in qatar